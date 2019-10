Gottmadingen vor 3 Stunden

70 Darsteller führen als Adonia-Projektchor in Gottmadingen biblisches Musical auf

70 junge Menschen aus Baden-Württemberg vereint als Adonia-Projektchor und Band, sind am Mittwoch, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der Eichendorffhalle in Gottmadingen zu erleben.