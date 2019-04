von SK

Die Gemeinde Gottmadingen feiert am ersten Maiwochenende das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem 330 Kilometer entfernten Champagnole in Frankreich. "Seit 50 Jahren gibt es regelmäßige Begegnungen zwischen den Vereinen in beiden Gemeinden. Auch der Schüleraustausch findet regelmäßig und jetzt wieder mit einer sehr großen Zahl von Schülerinnen und Schülern statt", teilt Bürgermeister Michael Klinger mit. "Für mich ist es wichtig, dass die Städtepartnerschaft lebt und das bedeutet in erster Linie, dass die Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemeinden sich austauschen, dass Freundschaften auf privater und persönlicher Basis entstehen."

Deshalb lädt die Gemeinde Gottmadingen alle Bürgerinnen und Bürger zum festlichen Empfang ein am Samstag, 4. Mai, um 16.30 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses an der Johann-Georg-Fahr-Straße 10. Es wird laut Gemeindeverwaltung eine große Delegation aus Champagnole erwartet, darunter sollen auch Vertreter der am Austausch beteiligten Vereine sein. Das vollständige Programm des Austauschwochenendes ist beim Bürgermeisteramt erhältlich unter Telefon (0 77 31) 90 81 11 oder per E-Mail an buergermeister@gottmadingen.de.