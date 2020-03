von SK

Schaden in Höhe von über 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr im Einmündungsbereich Otto-Dix-Straße/Grenzlandstraße ereignet hat.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, wollte eine von der Grenzlandstraße kommende 47-jährige VW-Fahrerin nach links in die Otto-Dix-Straße einbiegen und übersah dabei den Seat einer vorfahrtsberechtigten, in Richtung Gottmadingen fahrenden 37-jährigen Frau. Bei der Kollision verletzte sich niemand. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.