Es wird noch gewerkelt an den Außenanlagen, doch die ersten 17 Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft Gottmadingen (WBG) sind bereits bezogen. „Vor vier Wochen haben wir mit der Vermietung begonnen“, sagt Vorständin Vera Federer. Weitere 34 Wohnungen stehen noch zur Verfügung. Da ein Teil der Wohnungen mit Landesmitteln gefördert wurde, brauchen Bewerber dafür einen Wohnberechtigungsschein. „Es gibt aber auch frei finanzierte Wohnungen, um die sich jeder bewerben kann, der sich der Gemeinde Gottmadingen verbunden fühlt“, sagt Vera Federer.

Karl Mohr, Thüga-Regiocenterleiter, zeigt auf den Schrank für den Internetrooter. WBG-Vorständin Vera Federer ist stolz auf die schnellen Datenleitungen, die in der neuen Wohnanlage direkt in jede Wohnung gelegt wurde. | Bild: Trautmann, Gudrun

„Hier würde ich auch sofort einziehen“, sagt der Geschäftsführer von Thüga Energie, Markus Spitz, beim Betreten einer noch leerstehenden Neubauwohnung. Wie zur Bestätigung ruft ein Paar vom Nachbarhaus eine Einladung zum Mittagessen herüber. Aber dafür haben die Besucher jetzt keine Zeit. Spitz ist hier, um sich das Ergebnis der Zusammenarbeit von Thüga und WBG anzuschauen. Mit dabei sind Karl Mohr vom Thüga-Regionalcenter und Projektleiter Dominik Lorenz. Die WBG ist vertreten durch Vera Federer, Joachim Blatter und den Aufsichtsratsvorsitzenden, Bürgermeister Michael Klinger. Von der hellen Obergeschosswohnung bietet sich ein guter Überblick über die Dächer der Anlage – überall Photovoltaik (PV). Ein Musterbeispiel in Gottmadingen.

Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde um die Nutzung von Sonnenenergie

Gerade wurde ein neuer Anlauf gestartet. Die Verwaltung hat öffentliche Dächer aufgelistet. Sie werden jetzt auf die Tauglichkeit von Sonnenergie-Nutzung untersucht. Angesichts der explodierenden Strompreise und der weiterentwickelten PV-Technik könnte die große Anlage auf den WBG-Häusern Vorbildcharakter für andere große Bauprojekte haben. Das jedenfalls wünscht sich Michael Klinger. Auf den Dächern der Gemeinde gebe es noch ein großes Potential für die Belegung mit PV-Anlagen.

Daten und Fakten Die Wohnbaugenossenschaft Gottmadingen (WBG) hat in ihrer über 70-jährigen Geschichte nach eigenen Angaben ihr bisher größtes Projekt realisiert: die Investititonssumme beläuft sich auf 11,5 Millionen Euro. Entstanden sind in der Hardstraße 54 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 3750 Quadratmetern. Die Vermietung der bezugsfertigen Ein- bis Fünfzimmerwohnungen an Menschen aus der Region ist in vollem Gange. In der Anlage gibt es mit Landesmitteln geförderte Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein erforderlich ist. Es gibt aber auch frei finanzierte Wohnungen. In die Solaranlage in der Hardstraße hat die Thüga 350.000 Euro investiert. Insgesamt verfügt die WBG über einen Bestand von 350 Wohnungen. (gtr)

Tatsächlich sind die Zahlen, die Dominik Lorenz nennt, beeindruckend. „Drei PV-Anlagen mit einer Fläche von 1250 Quadratmetern können 244.000 Kilowattstunden nachhaltige Energie pro Jahr liefern“, rechnet er vor. Damit könnten bis zu 90 Haushalte ihren Jahresverbrauch decken. Die WBG hat aber nur 54 Wohnungen gebaut. Das heißt, dass sogar noch Strom für die Nachbarschaft übrig ist. „Weil lange Transportwege wegfallen, können jährlich etwa 150 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.“ Auf sechs Dächern mit einer Ost-West-Ausrichtung wurden 740 Module verbaut. Sie liefern Gleichstrom an einen Wechselrichter, der im Technikraum in Wechselstrom umgewandelt und direkt für den Verbrauch eingespeist wird. Dafür gibt es eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz aus der EEG-Umlage.

Hilzingen Baugenossenschaft Familienheim Bodensee schafft in Hilzingen bezahlbaren Wohnraum – das ist der aktuelle Stand Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Erzeugung von Regionalstrom beteilige sich die Thüga an der Energiewende, erklärt Karl Mohr. Das Unternehmen sucht weiter nach großen Dachflächen, wie sie oft bei Kommunen oder Gewerbebetrieben vorhanden sind. Bei der Nachfrage sei aber noch Luft nach oben. Klinger gemerkt dazu: „Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen.“

Für die WBG eine Großinvestition

Auf dem Gelände befanden sich zuvor Wohnungen für die ehemaligen Beschäftigten der Firma Fahr und für Geflüchtete. Als der Neubau anstand, habe man schon früh erste Gespräche mit der Thüga geführt und vermittelt, dass man so viel PV wie möglich auf den Dächern installieren möchte, berichtet Vera Ferderer. „Als Genossenschaft fühlen wir uns der Region besonders verbunden.“ So sei sei es nicht nur bei der nachhaltigen Stromerzeugung naheliegend gewesen, die Thüga mit ins Boot zu holen, sondern auch als Dienstleister für die Versorgung mit Glasfasern für ein schnelles Internet. Hier führen die schnellen Datenleitungen bis direkt in die Wohnungen, was dafür sorgen soll, dass kein Geschwindigkeitsverlust entsteht.