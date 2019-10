Zweimal umsteigen müssen Schüler aus Büsingen auf dem Weg nach Singen, doch häufig stockt die Fahrt schon zu Beginn. Ab Büsingen werden nur Kleinbusse eingesetzt – und davon zu wenige. In einem Fall schritt deshalb die Schweizer Polizei ein. Wie sich das Problem in Gottmadingen fortsetzt und was die zuständige Bahn sagt.