von SK

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss hat sich laut Polizei ein 23-jähriger Auto-Fahrer zu verantworten, der am späten Sonntagabend in Gottmadingen kontrolliert wurde. Im Wagen fanden die Beamten eine Kleinstmenge Marihuana. Außerdem lag der Verdacht nahe, dass der Auto-Fahrer unter Drogeneinfluss stand, was durch einen Vortest bestätigt wurde. Daraufhin veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme im Krankenhaus, zudem wurde dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

