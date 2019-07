von SK

Ein hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in der Zollstraße ereignete. Wie die Polizei im Rahmen einer Pressemitteilung informierte, wollte ein 21 Jahre alter Lastwagenfahrer rückwärts auf den nahe gelegenen Wendeplatz auf der Bundesstraße 34 zurücksetzen, da er sich verfahren hatte. Hierbei übersah der 21-Jährige einen hinter im stehenden 33 Jahre alten Mann mit seinem Auto und stieß mit ihm zusammen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Laut Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden, der bei dem Zusammenstoß auf der Autobahn 81 entstand, beläuft sich laut Polizei auf rund 6000 Euro.