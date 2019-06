von SK

Ein 16-Jähriger hat am Sonntagabend nach einer unerlaubten Spritztour mit dem Auto der Eltern eines Freundes einen Laternenpfahl gerammt. Wie die Polizei mitteilte, war er vermutlich zu schnell in den Kreisverkehr an der Bundesstraße 24 gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein Zeuge informierte die Polizei, als er sah wie mehrere Jugendliche den Wagen bargen.

Gesamtschaden von über 5000 Euro

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem zunächst unbekannten Täter um den 16-Jährigen handelte. Dieser hatte über seinen Freund den Fahrzeugschlüssel und das Auto erhalten und gemeinsam mit seinen Kumpels eine Spritztour unternommen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von über 5000 Euro.