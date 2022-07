Zu einer Zündelei samt Sachbeschädigung ist es am Donnerstagabend am Jüdischen Museum in der Ramsener Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dies berichten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Ein zwölfjähriger Junge habe zunächst ein Papier eines Aushangs am Haupteingang des Jüdischen Museums angezündet und danach mit einem Feuerzeug zwei Hakenkreuze auf die Holztür eingebrannt. Dabei seien leichte oberflächliche Brandschäden entstanden, zu einem offenen Feuer kam es jedoch nicht.

Anschließend habe der Bub zusammen mit seinen vier Begleitern Papier aus einer Mülltonne angezündet und warfen es im hinteren Bereich des Museums in einen dortigen Lichtschacht hineingeworfen. Auch hier sei es zum Glück zu keinem Brand gekommen. An der Eingangstür des Museums entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gailingen Fassade des Jüdischen Museums beschmiert Das könnte Sie auch interessieren

Einen Zusammenhang mit Schmierereien, die in der Vergangenheit auch mit verwendeten rechtsradikalen Symbolen, erfolgten, kann Staatsanwalt-Sprecher Andreas Mathy nach einer ersten Einschätzung nicht feststellen. „Es könnte sich eher um einen Einzelfall handeln“, erklärt er auf SÜDKURIER-Nachfrage. Kinder könnten erst ab einem Alter von 14 Jahren strafrechtlich verfolgt werden. Auch ein Nachweis, dass Eltern die Aufsichtspflicht verletzt haben, sei schwierig. Ein Kind könne nicht rund um die Uhr beaufsichtigt werden, begründet Mathy.