Groß war die Freude im Hegau-Jugendwerk (HJW): Jetzt konnte nach gut neunmonatigen umfangreichen Bauarbeiten der neu sanierte Abschnitt auf der B2 wieder in Betrieb genommen werden, so Pressesprecherin Andrea Jagode. Ein Brand war – wie es in der Pressemitteilung heißt – am Abend des 25. Februar aus nie geklärter Ursache in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss der Frührehabilitation (Haus B) ausgebrochen und hatte einen Flurabschnitt mit acht Zimmern mit 15 Betten schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Durch die Rauchgasentwicklung und die damit einhergehende Kontaminierung im Bereich des gesamten Brandabschnittes sei ein vollständiger Rückbau und eine umfangreiche Sanierung unumgänglich gewesen. „Vom Brand ist heute nichts mehr zu sehen“, berichtet Jagode, Vielmehr erstrahle der neue Flurabschnitt in hellem Glanz. HJW-Verwaltungsdirektorin Barbara Martetschläger dankte bei der Einweihung des neu sanierten Bereichs allen, die in der Brandnacht und in der Zeit danach so aktiv mitgeholfen hatten, die schwere Zeit gut zu überstehen. „Die Zimmer waren zum Zeitpunkt des Brandes fast vollständig belegt, die meisten Patienten und ihre Begleitpersonen aber zum Zeitpunkt des Brandes zum Glück nicht auf ihren Zimmern, sondern beim Abendessen.“ Sie alle mussten infolge des Brandes anderweitig untergebracht werden.

Pflegedirektorin Ina Rathje erinnerte daran, dass es in der Zeit bis zur Wiedereinweihung von vielen Menschen vieles zu organisieren und zu regeln gab, Schmutz und Lärm hatten oft die Nerven im HJW-Alltag belastet und besonders für die Mitarbeiter und Patienten der B2 war die Zeit mit vielen Umwegen und Mühe verbunden. Ein bisschen feierlich wurde es, als Patient Hannes Schulte das Band zum neusanierten Bereich durchschnitt. Er war einer der betroffenen Patienten und war voll des Lobs über die neuen Patientenzimmer. Da die Versicherung nur Kosten für den Zustand vor dem Brand übernahm, ließ das Hegau-Jugendwerk auf eigene Kosten eine Schwesternrufanlage, zusätzliche Bäder und höhenverstellbare Waschbecken einbauen.