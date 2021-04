Die Sanierung der Hauptstraße in Gailingen bringt für Anlieger und Verkehrsteilnehmer Belastungen und Umwege mit sich. Die Arbeiten sind laut Pressemitteilung der Gemeinde in vollem Gange. Aktuell wird am Teilstück Kreuzung Gottmadinger Straße bis zum Löwenareal gearbeitet. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

Bürgermeister Thomas Auer erklärt: „Wir waren uns im Gemeinderat bewusst, dass das Ganze nicht einfach wird. Aber die Untersuchungen der Kanäle und der Wasserleitungen haben gezeigt, dass die Maßnahme dringend erforderlich ist. Da der Kanal in der Mitte der Straße liegt, war eine Sanierung mit Erhalt einseitiger Befahrungsmöglichkeit in der Hauptstraße nicht möglich, sodass eine Vollsperrung mit Umleitung erforderlich wurde.“

Grundlegende Sanierung notwendig

Die Sanierung des westlichen Teils der Hauptstraße auf einer Länge von 300 Meter ist Teil des 2016 angestoßenen und unter Beteiligung der Bürger durchgeführten Mobilitätkonzepts der Gemeinde. Dieses sah auch eine Neugestaltung der Hauptstraße vor. Nach den technischen Untersuchungen zeigte sich laut Mitteilung, dass eine grundlegende Sanierung der Straße sowie der Versorgung- und Entsorgungsleitungen erforderlich ist.

Das Gesamtprojekt hat ein Volumen von etwa einer Million Euro und sollte ursprünglich im Jahr 2022 umgesetzt werden. Auf Vorschlag der Verwaltung entschied der Gemeinderat aber im Dezember 2020, die Maßnahme bereits 2021 durchzuführen. Es habe sich gezeigt, dass dies eine gute Entscheidung war, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach der Ausschreibung konnten die Arbeiten für rund 730.000 Euro vergeben werden.

Baustelle bis November

Im Rahmen der Sanierung werden auch die beiden Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut und im Bereich des Löwenareals wird eine Fußgänger-Querungshilfe mit Lichtsignalanlage umgesetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis November.

„Ich appelliere an das Verständnis aller Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die Notwendigkeit der Maßnahme und rufe alle zu einer rücksichtsvollen Fahrweise auf den ausgeschilderten Umleitungsstrecken auf,“ wird Bürgermeister Thomas Auer zitiert.