von Wolfgang Schreiber

Bürgermeisterin Vera Schraner hat den Gemeinderat von Büsingen über die Ergebnisse der am 20. September von der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei durchgeführten Verkehrsschau informiert. Diese ergab, dass die vom Rat beschlossene Tempo-30-Zone im Kapellenweg verkehrsrechtlich in Ordnung ist. Der Kapellenweg führt durch das in der Ortsmitte gelegene Neubaugebiet, das ehemalige Nazarener-Gelände.

Rechtlich in Ordnung sind auch die Bußgeldentscheide der Gemeinde, die an Autofahrer ergangen sind, die Autos auf dem Grünstreifen zwischen der Schaffhauser Straße und dem Fahrradweg abgestellt haben, um ans Rheinufer zu kommen. Dort stehen zwar keine Parkverbotsschilder, das Benutzen von Grünstreifen ist aber generell verboten.

Kein generelles Parkverbot

Abgelehnt wurde ein Parkvorrecht für Bewohner und ein generelles Parkverbot für Nichtbewohner des Quartiers Stemmer. Der Gemeinderat zeigte zwar Verständnis für diesen Wunsch, denn an schönen Sommertagen ist das Quartier vollgeparkt mit Autos von Leuten, die zu ihren Booten am Rheinufer wollen.

Ein Bewohner-Parkvorrecht ist aber nur zulässig, wenn zu wenig private Stellplätze vorhanden sind. Das ist im Quartier Stemmer jedoch nicht der Fall, wie die Verkehrsschau des Landratsamtes ergab.

Eine Petition, eingereicht von 50 Bewohnern des Stemmer-Quartiers, nahm der Gemeinderat zur Kenntnis. Darin heißt es, dass der Bus zu schnell durchs Quartier fahre. Die Gemeinde prüft die Möglichkeit einer Einbahnstraßenregelung. Als erste Maßnahme wird ein Smiley aufgestellt.

Antrag zu Waldkindergarten

Dem Antrag auf Verschiebung des Waldkindergartens um rund 40 Meter stimmte der Rat zu. Notwendig wurde die Verlegung durch die Stürme im Juli bei denen Bäume entwurzelt wurden. Der Waldkindergarten ist am 3. Oktober mit drei Kindern gestartet.