von Thomas Güntert

Die Schweizer Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) hat ihre Generalversammlung Corona-bedingt schriftlich durchgeführt. Neben einem positiven Geschäftsbericht gab es auch eine neue Führungsspitze. An der außergewöhnlichen Generalversammlung beteiligten sich 1404 Aktionäre, die 3,3 von 4,02 Millionen Franken Aktienkapital besitzen.

Vier Prozent mehr Passagiere

Geschäftsführer Remo Rey präsentierte in einer Presseinformation die Erfolgsrechnung, die bei einem Ertrag von rund fünf Millionen Franken mit einen Überschuss von 6163 Franken abgeschlossen und mit lediglich 38 Enthaltungen angenommen wurde.

Der Geschäftsführer erklärte, dass die URh 870.000 Franken erwirtschaftet und das Ziel von 700.000 Franken erreicht habe, die jedes Jahr für die Abschreibungen benötigt werden. Im Jahr 2019 konnte die Passagierzahl mit 337.356 Personen um vier Prozent erhöht werden.

Tourismus- und Innovationspreis 2019

Im Winterhalbjahr bekam die MS Arenenberg für 1,5 Millionen Franken eine Neumotorisierung mit einer technischen Rundumerneuerung und die Anlegestelle in Stein am Rhein wurde umgebaut. Rey sagte, dass die Schifffahrtsgesellschaft 2019 den Tourismuspreis für die beste Unternehmensleistung und den Innovationspreis Bodensee für die Vogelschaufahrt erhalten habe: „Das zeigt, wie sehr die URh in der Region verwurzelt ist“.

Für den zurückgetretenen Verwaltungsratspräsident Roger Forrer wurde Ueli Oswald für die restliche Amtszeit bis 2022 in den Verwaltungsrat und dort als Vizepräsident gewählt. Der bisherige Vizepräsident Sönke Bandixen, noch amtierender und in diesem Jahr abtretender Gemeindepräsident von Stein am Rhein, wurde neuer Verwaltungsratspräsident.

Forrer hatte seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, nachdem seine Amtszeit als Stadtpräsident von Steckborn endete und er nicht mehr kandidierte. Remo Rey betonte, dass Forrer es geschafft habe, das Vertrauen innerhalb der URh wieder herzustellen und das Unternehmen in ruhigere Gewässer zu steuern.