Es gibt in Büsingen noch keine Stellplätze für Wohnmobile. Deshalb stieß die Idee, beim Restaurant Waldheim Wohnmobilstellplätze einzurichten, im Gemeinderat auf breite Akzeptanz. In der Sitzung vom Donnerstagabend verlangte das Gremium allerdings von der Bürgermeisterin und von der Gemeindeverwaltung genauere Informationen zur Erstellung der Wasser- und Abwasserleitungen und allfälliger Stromanschlüsse. Das sind Aufgaben der Gemeinde. Was wird sein, so ein Gemeinderat, wenn in ein paar Jahren auch die Wohnmobile als Elektrofahrzeuge anrollen?

Die Idee stammt vom zukünftigen Pächter des Restaurants Waldheim. Der Pachtvertrag, so Bürgermeisterin Vera Schraner, soll in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. Dann werde auch der Name des Pächters bekannt gegeben. Der Pächter hätte die Kosten der Herstellung, Parzellierung und Pflege der Anlage zu übernehmen. Ihm stehen dafür sämtliche Einnahmen aus der Vermietung der Stellplätze zu.

Wohnmobilisten könnten Mehrwert in Region bringen

Bürgermeisterin Vera Schraner sieht im Wohnmobil-Tourismus Potenzial für das Waldheim. Wohnmobil-Touristen unterscheiden sich vom Camping-Touristen auch dadurch, dass ihr Konsumverhalten anders ist. Käufe ab Hof, Essen im Gasthof nebenan und regionale Angebote werden von den Wohnmobil-Touristen häufig genutzt. So können Wohnmobil-Stellplätze einen Mehrwert in die Region bringen, führte die Bürgermeisterin aus.

Grundsätzlich ist der Gemeinderat auch dafür, die Reben unterhalb des Waldheims an den bisherigen Pächter Reutimann Weine aus Waltalingen im Kanton Zürich weiterhin langfristig zu verpachten. Doch es müssen zuvor die Eigentumsrechte am Rebhang mit dem Grundbuchamt Schaffhausen geklärt werden. Die Gemeinde hat das Grundstück auf schweizerischem Boden geerbt. Der Pachtvertrag wird unterzeichnet, sobald die Gemeinde als offizielle Eigentümerin des Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist.

Gemeinderat bespricht auch Auftragsvergaben

Es waren auch versorgungstechnische Aufgaben und Bauarbeiten, die auf der Traktandenliste der Sitzung des Gemeinderates vom Donnerstagabend standen. Es ging um den Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung, die Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude und die Metallarbeiten am Strandbad Neubau. Die Gemeinderäte haben die Anträge der Verwaltung eingehend beraten und diskutiert. In der Abstimmung wurden alle Anträge einstimmig angenommen. Die Aufträge gingen an Unternehmen im Kanton Schaffhausen und Kanton Zürich.