Die erste Bürgermeisterin im Landkreis Konstanz ist im zu Ende gehenden Jahr 2020 in der 1500 Einwohner zählenden Gemeinde Büsingen gewählt, vereidigt und ins Amt gesetzt worden. In Büsingen selbst wird die Wahl Vera Schraners ins Bürgermeisteramt nicht als Sensation gesehen.

Vorzeichen für politischen Wechsel

Politische Beobachter hatten schon das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2019 als Vorzeichen für einen politischen Wechsel gedeutet. Damals wurde Vera Schraner auf der von Anja Heller initiierten Liste „Mit Herz und Verstand“ mit Anja Heller, Sandra Wacker und Michael Opifanti in den Gemeinderat gewählt.

Der neue Gemeinderat verlangte in einer seiner ersten Sitzungen eine Geschäftsordnung, von der er sich eine stärkere Position gegenüber dem Bürgermeister verspricht. Ein Jahr später, im September 2020, konnte sich Gemeinderätin Vera Schraner, eine 46-jährige Ur-Büsingerin, in der Bürgermeisterwahl gegen den amtierenden und in Gailingen wohnenden Markus Möll durchsetzen.

Probleme durch Grenzschließung

Das Coronavirus und die staatlichen Maßnahmen, die in der Schließung der Grenzen gipfelten, bereiteten Büsingen besondere Probleme. Der in Gailingen wohnende Bürgermeister Markus Möll wurde am geschlossenen Grenzübergang Dörflingen-Laag angehalten.

Nur mit Überredungskunst konnte er die Durchfahrt erwirken und in Büsingen seinen Amtsgeschäften nachgehen. Aber auch viele andere Bürger hatten mit der Grenzschließung Probleme. Nach vielen Telefongesprächen und E-Mail-Verkehr konnte Bürgermeister Möll erreichen, dass die Grenze nach Gailingen für Büsinger mit amtlicher Ansässigkeitsbescheinigung durchlässig wurde.

Abschied nehmen musste die Gemeinde von ihrem im April verstorbenen Ehrenbürger Alwin Güntert. Er durfte im 91. Lebensjahr in seiner Hamet, seinem geliebten Bauernhaus, friedlich einschlafen. Seinen Abschied aus der Politik hat im November der Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Roland Güntert bekannt gegeben. Sein Rücktritt kam sehr überraschend, denn Güntert hat sich immer sehr für die Gemeinde engagiert.

25 Jahre Glaspalast

Der Büsinger Glaspalast, das Bürgerhaus, in dem auch die Gemeindeverwaltung untergebracht ist, steht seit 25 Jahren. Büsingen hat dieses Jubiläum nicht gefeiert, aber sich doch daran erinnert. Sehr viel älter, über tausend Jahre älter als das Bürgerhaus, ist die Büsinger Bergkirche.

Ausblick auf das Jahr 2021 Geplante Investitionen Nach der Badesaison 2021 wird die Sanierung beziehungsweise ein Neubau der Anlagen der Badi Büsingen realisiert werden. Dafür ist im Haushalt ein Betrag von 616.000 Euro bereitgestellt worden. Der Kindergarten Büsingen erhält einen Waldkindergarten. Für den dafür benötigten Bauwagen hat der Gemeinderat 120.000 Euro bewilligt. Die Digitalisierung der Grundschule und der Ausbau des Breitbandnetzes sind Investitionen, die die Gemeinde ebenfalls für 2021 ins Auge gefasst hat. Bürgermeisterin wünscht Begegnungsort Gefragt, welche Visionen sie für Büsingen habe, antwortete die neue Bürgermeisterin Vera Schraner, dass ihr beispielsweise ein Begegnungsort mit Dorfmuseum in einem leerstehenden Haus der Gemeinde vorschwebt. Sie hat auch ein Konzept für einen Frauentreff in der Schublade. Ein weiterer Wunsch Schraners: Sie würde gern alle paar Jahre ein Dorffest feiern.

Die bekommt ein neues Dach und eine Fassadenrenovation. Das hat die Bergkirchenvereinigung im Juni beschlossen. Eine wichtige Straße auf Büsinger Gemeindegebiet, die Stemmerstraße, ist 2020 renoviert worden. Im Mai ist die Dorfkirche, die evangelische Kreuzkirche in Büsingen, einer Verjüngungskur unterzogen worden. Die kircheneigene Orgel wartet allerdings noch auf ihren Wiederaufbau.