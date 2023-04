Die Bilder, die Thomas Warndorf zusammen mit seiner Frau Hildegard Eble-Warndorf und Christine Bantle zusammengestellt und in der kleinen Galerie zur Alten Schmiede gehängt hat, kommen beim Publikum gut an. Zur Vernissage von „Farben vom See“ kamen viele Besucher aus Singen und dem Hegau. Kaya Balmer unterhielt die Vernissage-Gäste musikalisch. Die junge Frau aus Steckborn trug Jazz-Titel und eigene Songs vor und wurde dafür mit großem Applaus bedacht. Joachim Mierisch, selbst Künstler, Ausstellungsmacher und Pächter der Alten Schmiede, trat am Beginn der Vernissage mit Thomas Warndorf in einen Dialog über die Art und Weise, wie Pastell- und Aquarellbilder entstehen.

Der See ist das Hauptmotiv der bis 7. Mai ausgestellten Bilder in der Galerie Alte Schmiede. Genauer gesagt, der Bodensee ist das Motiv der 19 mit Pastell- und Aquarellfarben gemalten Werke von Thomas Warndorf. Den Betrachtern kann kein Zweifel aufkommen, es sind Bilder vom See. Doch eindeutige Bodenseemerkmale sind nicht zu finden. Eine Ausnahme bildet das Werk mit der Nr. 12, „Insel Mainau“. Steg und das Schloss sind erkennbar.

Thomas Warndorf erklärte den Vernissage-Besuchern, warum er nie malend in der Natur anzutreffen ist. Er arbeitet ausschließlich in seinem Atelier. Es entstehen darum keine Abbilder, sondern Bilder, die in seinem Kopf gespeichert sind. Bei Spaziergängen und Wanderungen mit seinem Großvater hat er seit seiner Kindheit und Jugend viele Blicke auf den See in seinem Kopf gesammelt, die er jederzeit abrufen und mit Farben, Pinseln auf Papier oder Karton festhalten kann. Er beschäftigt sich mit Malern wie William Turner und Claude Monet, besonders mit deren Serienmalerei und dem Atmosphärischen, das er vor allem bei seinem Lieblingsmaler Paul Cézanne findet. „Ich mache sie nicht nach, doch die Ideen, die diese Künstler für ihre Malerei hatten, das fließt in meine Malerei ganz stark ein“, führte Thomas Warndorf aus. Mehr Infos: www.alte-schmiede-buesingen.de.