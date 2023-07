Kanton Schaffhausen vor 1 Stunde

Schweizer Feiertag ohne Feuerwerk: Stein am Rhein macht nach 35 Jahren Schluss

Das Feuerwerk am 1. August hat 25.000 Menschen angelockt, aber auch 80.000 Franken gekostet. Warum es nicht mehr stattfindet und was wenige Kilometer weiter in Diessenhofen und Neuhausen am Rheinfall geboten wird.