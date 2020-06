„Dieses Jahr wollen wir die 7000-Euro-Marke knacken“, lautete das Ziel der diesjährigen „Mitmachen Ehrensache“-Botschafter des Anne-Frank-Schulverbundes in Engen.

Seit 13 Jahren gibt es das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ im Landkreis Konstanz. Schirmherr ist seit 2019 Landrat Zeno Danner. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten am Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember bei Arbeitgebern ihrer Wahl und spenden das erarbeitete Geld für einen zuvor festgelegten guten Zweck. Wie das Hegau-Jugendwerk Gailingen in einer Pressemitteilung schreibt, haben sich dieses Mal 321 Schülerinnen und Schüler an der Spendenaktion beteiligt.

Spenden in Höhe von 9.453,30 Euro

Die Jugendlichen arbeiteten jeweils einen Tag lang in einem Betrieb in der Region und sammelten dabei nicht nur Berufserfahrung, sondern auch Spenden in Höhe von genau 9.453,30 Euro. Damit wurde das ursprüngliche Ziel der „Mitmachen Ehrensache„-Botschafter deutlich übertroffen.

In diesem Jahr gingen die Spenden gleich an mehrere Empfänger: An die Kinderwohnungen des Diakonischen Werks in Radolfzell und Engen, an den Evangelischen Kirchenbezirk Konstanz und an den Freizeit-Treff des Hegau-Jugendwerks.

Feierliche Übergabe fällt aus

Die geplante feierliche Übergabe der Spenden im Hegau-Jugendwerk in Gailingen – unter Teilnahme von mitwirkenden Schülerinnen und Schülern, dem Anne-Frank-Schulverbund Engen, der Eichendorff-Realschule Gottmadingen, der Hewenschule in Engen, der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen, der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen und der Schule Schloss Gaienhofen – musste wegen der aktuellen Corona-Krise abgesagt werden.

Gailingen Gailingen möchte sein Abwasser zukünftig gemeinsam mit den Schweizer Nachbarn in der Region Diessenhofen reinigen Das könnte Sie auch interessieren

Laut Mitteilung des Hegau-Jugendwerks freut sich Matthias Haas, Sozialpädagoge und Leiter des Freizeit-Treffs, besonders über die Spende, die seine Einrichtung erhält: Diese kommt direkt den Patienten aus allen Häusern des Neurologischen Krankenhauses und Rehazentrums, den begleitenden Eltern sowie besuchenden Angehörigen zugute.