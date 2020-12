von Ingrid Ploss

Auch in der Hochrheinhalle in Gailingen gibt es nun einen öffentlich zugänglichen Laien-Defibrillator. Bürgermeister Thomas Auer freut sich darüber: „Es ist gut zu wissen, dass wir mit dem neuen AED-Gerät die Herzsicherheit hier in der Gemeinde weiter erhöhen und für den Notfall ausgerüstet sind. Jährlich sterben etwa 100.000 Menschen unvermittelt am Herztod, dabei könnte man viele retten, wenn ihnen rechtzeitig geholfen wird. Dank der Björn-Steiger-Stiftung sind wir für diesen Fall nun noch besser gewappnet.“

Die Stiftung stattet im Rahmen des Projekts „Herzsicherer Landkreis Konstanz„ öffentliche sowie hoch frequentierte Orte mit Defibrillatoren aus. AED steht für „Automatisierter Externer Defibrillator„.

Akustische Anleitung erklärt Handhabung

Bisher gab es jeweils eines dieser Geräte in der Gailinger Schule, im Rathaus sowie während der Sommersaison am Rheinpark. Sie sind für jeden leicht zu bedienen, weil bei Inbetriebnahme eine akustische Anleitung jeden Schritt der Handhabung erklärt.

Zusätzlich soll es ab Frühjahr 2021 für die Bevölkerung öffentliche und kostenfreie Schulungen zum Thema Wiederbelebung geben. Ein Baustein des Landkreisprojektes „Retten macht Schule“ mit Kursen zu Wiederbelebungsmaßnahmen wurde in der Hochrheinschule bereits aktiviert.

Seit 1969 für bessere Notfallversorgung

Die Björn-Steiger-Stiftung engagiert sich seit 1969 für die Verbesserung der Notfallversorgung. Gegründet wurde sie von der Familie Steiger, deren Sohn Björn nach einem Unfall starb, weil die Rettungskräfte eine zu lange Anfahrt hatten. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass in Notsituationen eine schnelle Hilfe durch Rettungsdienste oder – mit entsprechenden Hilfsmitteln und guter Schulung – die Bevölkerung möglich ist.

Gailingen Training bringt Sicherheit für kleine Patienten Das könnte Sie auch interessieren

Dadurch kam es unter anderem zur Einführung der Notrufnummern 110 und 112, dem Aufbau der Notruf-Telefonnetze an deutschen Straßen und dem Aufbau der Luftrettung. In ländlichen Gebieten sind die Wege aber oft noch immer zu lang. „Deshalb ist es wichtig, die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, schnell erste Hilfe zu leisten“, erklärt Johanna Ziegler, Projektkoordination der Stiftung.