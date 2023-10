Die Beschäftigten der Kliniken Schmieder, des größte private Klinikbetreibers in der Region, wollen gehört werden: Rund 50 Mitarbeiter versammelten sich eine Woche vor der zweiten Tarif-Verhandlungsrunde in ihrer Mittagspause auf dem Klinikgelände in Gailingen und zeigten ihrem Arbeitgeber symbolisch die rote Karte. In der ersten Runde hätten die Kliniken Schmieder für die rund 2.200 Beschäftigten an ihren sechs Standorten kein Angebot vorgelegt, berichtet Gabriele Wülfers, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Südbaden Schwarzwald über den Stand der Verhandlungen.

Angebot der Geschäftsführung fehlt bisher

Das Verhalten der Geschäftsführung der Kliniken Schmieder in der ersten Verhandlung löse Frust aus, berichtet Alexandra Barth, die in der Pflege arbeitet und als Verdi-Mitglied den Standort Gailingen in der Tarifkommission vertritt. Was die Beschäftigten besonders ärgert sei, dass sie bisher noch keine Prämie als Inflationsausgleich bekommen hätten. „Die Kollegen kriegen mit, dass in anderen Unternehmen die Prämie gezahlt wurde und brauchen jetzt ein Signal, dass sie sie bekommen“, erklärt Alexandra Barth. Es gehe darum, dass das Unternehmen zeige, dass es die Arbeit der Mitarbeiter wertschätze und gerecht entlohne. Die Geschäftsführung habe sich in der Vergangenheit aber immer verhandlungsbereit gezeigt, das stimme sie zuversichtlich.

Die Forderungen der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten einen Tarifvertrag für Azubis und Studierende analog zum öffentlichen Dienst, eine Erhöhung des Jahresgehalts auf ein volles 13. Monatsgehalt, 550 Euro mehr Gehalt im Monat auf zwölf Monate, drei freie Tage für Verdi-Mitglieder und eine gerechtere Eingruppierung. Im Vorfeld der Verhandlungen habe Verdi eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und aus dieser Befragung die Forderungen formuliert.

Da die Verdi-Forderungen nicht nur mehr Gehalt, sondern auch Eingruppierung und Weihnachtsgeld umfassten, sei man sich in der ersten Verhandlung einig gewesen, sie noch zu konkretisieren, erklärte Markus Stadtmüller, Unternehmenssprecher der Kliniken Schmieder. Erst wenn das geschehen sei, könne ein glaubwürdiges Angebot entwickelt werden. Die Aktion in der Mittagspause zeuge davon, dass der Tarifprozess engagiert gelebt werde, so Stadtmüller. Die Geschäftsführung deute die Aktion als Statement und sei zuversichtlich, dass man sich einig werde.