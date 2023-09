Im 20. Jahr hat Beat Toniolo besondere Gäste für das diesjährige Rheinfall-Festival verpflichtet: Zum Auftakt des Festivals kommt Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel an den Rhein, wie es in der Presseankündigung der Veranstalter heißt. Mit Hits wie „Küssen verboten“ und „Alles nur geklaut“ haben Krumbiegel und seine Kollegen in den 1980er-Jahren A-capella-Gesang wieder salonfähig gemacht. Inzwischen sind sie seit über 30 Jahren unterwegs und kurz vor Tourstart macht der Vertreter der Prinzen einen Stopp am Rhein.

Gleich drei Mal wird er aktiv: Zum Auftakt des Festivals am Samstag, 9. September, um 19 Uhr mit einem Konzert in Schaffhausen, tags darauf am Sonntag, 10. September, ab 12.30 Uhr als Autor im Literaturboot, wo er aus seinem Buch „Courage zeigen: Warum ein Leben mit Haltung gut tut“ liest. Und schließlich am Sonntagabend um 19 Uhr bei einem Talk- und Musikabend in der Rhyschüür des Gasthauses Schupfen in Diessenhofen.

Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel kommt zu drei Veranstaltungen am Rheinfall-Festival 2023. | Bild: Enrico Meyer

Darum sind die Prinzen mit einem Jahr Verspätung auf Tournee Eigentlich sollte die große Jubiläumstour der Prinzen im Sommer 2022 loslegen. „Doch leider musste uns unser Tournee-Veranstalter mitteilen, dass wir angesichts der unberechenbaren Situation, den uneinheitlichen Vorschriften, die sich zudem ständig ändern, keine notwendige Planungssicherheit haben“, begründet die Band. Schweren Herzens habe man sich entschieden, die Termine zu verschieben. Nun soll die Geduld bald belohnt werden: Die Tour „30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte“ startet am 28. September in München. (bie)

Rheinfall inspiriert schon seit Jahrhunderten

2003 wurde die Idee des Rheinfallfestivals in Neuhausen aus der Taufe gehoben. „Als Wort- und Bild-Festi-Fall entstand ein Naturfestival, welches Kunst und Kultur in den fünf Sparten für alle Generationen fusionierte“, beschreibt Initiator Beat Toniolo den Ansatz von damals, der bis heute Gültigkeit haben soll. Der Kraftort Rheinfall habe durch die Jahrhunderte so viele Künstlerinnen und Künstler inspiriert, daher war das Ziel, ihn auch im Hier und Jetzt schöpferisch erlebbar zu machen. Inzwischen ist der Rheinfall nicht mehr genug – von Stein am Rhein bis Neuhausen reichen die Orte, die zum Festival bespielt werden.

Esther Gemsch wird bei mehreren Lesungen mit an Bord sein. | Bild: Dan Cermak

Herzstück sollen die beliebten Literaturboote bleiben, die vor 20 Jahren erstmals gestartet sind. In dieser Saison beginnt das Festival mit einem Literaturboot für Familien. Schauspielerin Esther Gemsch und der Schaffhauser Percussionist Bernie Ruch lassen die Geschichte des Rhein-Fabelwesens Quamelius im Literaturboot auf dem Rhein aufleben. Nebst Prinzen-Sänger Krumbiegel werden auf den Literaturbooten in dieser Saison auch Hirnforscher Felix Hasler, Meral Kuresyhi oder Anaïs Meier lesen.

Schauspieler Stefan Kurt bringt Klang, Kunst und Literatur zum Festival. | Bild: JOO

Schauspieler zeigt seine Bilder

Im Herbst werde das Rheinfall-Festival gar noch um eine Attraktion reicher. Der bekannte Schweizer Schauspieler Stefan Kurt, der in großen deutschen Fernsehproduktionen von „Der Schattenmann“ bis zum „Fall Grüninger“ mitwirkte, zeigt im Schaffhauser Münster zu Allerheiligen seine Bilder zum Thema Natur und Poesie.

Begleitet werde die Ausstellung, welche laut Presseankündigung vom 1. Oktober bis 3. Dezember läuft, von einer Sound-Klanginstallation und zusätzlichen Nebenveranstaltungen mit Stefan Kurt. „Am 9., 11., und 12. Oktober wird Stefan Kurt mit seiner Schaupielpartnerin Esther Gemsch eine musikalische Leseinszenierung als Schweizer Premiere durchführen“, kündigt Toniolo an.

Simone Kermes offeriert ihr Konzert in der Schaffhauser Kirche St. Johann. | Bild: Jörg Strehlau

Die Lady Gaga der Klassik kommt

Im Oktober wird außerdem die Königin des Barockgesangs erwartet. Simone Kermes, oft als Lady Gaga der Klassik bezeichnet, kommt zu einem experimentellen Abschlusskonzert nach Schaffhausen. Am Sonntag, 15. Oktober, um 19 Uhr will sie in der Kirche St. Johann ihr Programm „Ba-Rock – Simone Kermes meets India“ präsentieren.

Am gleichen Sonntag um 14 Uhr gibt es noch ein weiteres Konzert im Münster mit dem weltweit tätigen Organisten Christian Schmitt und Stefan Kurt, sowie dem Cellisten Peter Marti.

Weitere Informationen im Internet unter: www.rheinfallfestival.com