von Wolfgang Schreiber

Wie viele Pfeifen hat die Doldorgel, die zurzeit in der Dorfkirche eingebaut wird? Bislang hieß es, es seien 1500 Pfeifen. Eine fast unglaubliche Zahl. Doch Orgelbaumeister Karl Göckel korrigiert: Es sind 1700 Pfeifen, sagt er. Die meisten seien bereits eingebaut, doch vor allem mittlere und kleine müssen noch intoniert werden, damit die Orgel zum Reformationstag am 31. Oktober feierlich eingeweiht und erstmals bespielt werden kann. Nach dem Gottesdienst wird Michael G. Kaufmann, Orgelsachverständiger der Landeskirche, die Doldorgel der Gemeinde vorstellen. Am Nachmittag um 16 Uhr wird der Organist Peter Fröhlich aus der Schweiz ein Orgelkonzert spielen.

Die größte der Pfeifen misst vier Meter, die kleinste nur zehn Millimeter. Es gibt dicke Pfeifen, dünne, laute, leise. Damit die vom Landesdenkmalamt als denkmalwürdig eingestufte historische Doldorgel aus dem Jahr 1936, die zuvor in Titisee im Schwarzwald stand und die durch glückliche Umstände vor der Ausmusterung für Büsingen gerettet werden konnte, mit ihren 1700 Pfeifen in der renovierten Dorfkirche nicht zu laut wirkt, hat Pfarrer Matthias Stahlmann von den Akustikern der Hamburger Elbphilharmonie ein Konzept erarbeiten lassen. Zwei schallschluckende Vorhänge wurden installiert, um die Schallreflexion der Kirchenwand gegenüber der Orgel zu neutralisieren. „Büsingen hat jetzt mit der Elbphilharmonie etwas gemeinsam“, sagt Pfarrer Stahlmann und lacht. Zudem sei man Teil des Projekts Deutsche Orgelstraße, wie ein Schild an der Außenwand der Dorfkirche aufzeigt.