Noch im April war die Vorfreude der Schwimmer auf den Gailingener Rheinuferpark groß. Nach der langen Zeit der Entbehrungen durch die Pandemie schöpften die Menschen wieder Hoffnung. Das Erlebnis im Flussbad würde die vielen Einschränkungen der vergangenen Monate zumindest für eine Weile vergessen lassen. Doch der Mai war fast durchgehend zu kühl und zu nass für ein Bad im Rhein.

E-Coli-Wert ist zu hoch

Und dann hatte die Hochrheingemeinde noch mehr Pech: Als hätte Corona die Menschen nicht schon genug belastet, erhöhte sich jetzt auch noch der E-Coli-Wert des Rheinwassers. Mitte Mai stellte die Gemeinde bei ihren regelmäßigen Wasserkontrollen eine hohe Belastung mit dem Bakterium fest. Proben des Gesundheitsamtes bestätigten den Befund. Die Folge: ein Badeverbot.

Nachdem das Gesundheitsamt eine hohe Belastung mit E-Coli-Bakterien im Rheinwasser gemessen hat, musste die Gemeinde Gailingen ein Badeverbot aussprechen. | Bild: Trautmann, Gudrun

Bürgermeister Thomas Auer blutet das Herz. „Das ärgert mich richtig. Als gebürtiger Gailinger habe ich eine große emotionale Bindung an den Fluss“, sagt er. Dass er ausgerechnet jetzt, in der ungewöhnlichen Junihitze das Baden verbieten muss, findet er mehr als bedauerlich.

Gailingen Der Rheinuferpark in Gailingen ist wieder geöffnet – allerdings ohne Badebetrieb Das könnte Sie auch interessieren

Im Amtsblatt der rund 2500 Einwohner zählenden Gemeinde stand: „Aufgrund der Belastungen mit E-Coli-Bakterien hat das Gesundheitsamt des Landkreises dringend vom Baden abgeraten. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb ein Badeverbot ausgesprochen.“ Entsprechende Schilder hängen überall im Bereich des Rheinuferparks.

Die mühsame Ursachenforschung

Verwunderlich war die Tatsache, dass in der Badi im gegenüberliegenden Diessenhofen das Wasser in Ordnung war. Kein erhöhter E-Coli-Wert. Keine Beanstandungen der Wasserqualität. Es musste also ein lokales Problem sein. Könnte die Verschmutzung von der Landwirtschaft herrühren? „Zuerst haben wir gedacht, dass vielleicht Gülle nach einem Starkregen über das Oberflächenwasser in den Rhein gelangt sein könnte“, schildert Thomas Auer. „Auch in der Kläranlage in Ramsen war alles in Ordnung.“ E-Coli-Bakterien entstehen durch Fäkalieneintrag.

Aus dem Darm ins Wasser Escherichia coli (E. coli) ist ein Bakterium, das in der Darmflora gesunder Menschen und Tiere vorkommt und dadurch über Fäkalien – wie in diesem Fall – in den Wasserkreislauf und damit auch in Badegewässer gelangen kann. Die meisten Stämme des Bakteriums sind harmlos und sogar wichtig für die Gesundheit.



Es gibt aber auch Untertypen, die krankheitserregend sind: E. coli ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) weltweit einer der häufigsten Erreger von Harnwegs- und Magen-/Darminfekten sowie Wund- und Atemwegs­infektionen. Es kann auch – allerdings seltener – Blut­strom­infek­tionen (Sepsis) auslösen.



In den vergangenen Jahren hat die Anti­biotika­-Resistenz bei E. coli laut RKI zugenommen. Entdeckt wurde das Bakterium im Jahr 1885/86 von dem deutsch-österreichischen Wissenschaftler Theodor Escherich.

Nach einer Begehung der Oberflächengewässer und nach weiteren Wasserproben und Untersuchungen habe man als Quelle einen Regenentlastungskanal identifizieren können, der zwischen Rheinuferpark und Alte Kapelle belastetes Regenwasser in den Rhein spült, erklärt der Bürgermeister. Dieser sei an zwei Stellen auf insgesamt rund 50 Metern verstopft gewesen. Im sogenannten Inliner-Verfahren wurde der Kanal von einer Spezialfirma untersucht. Dazu wird eine Videokamera in den Kanal eingeführt, um Risse oder Hindernisse aufzuspüren.

Sanierung ist bald abgeschlossen

Tatsächlich wurden Risse und Verwachsungen von Bäumen am Kanal auf dem Gelände der Hegau Jugendwerks entdeckt und beseitigt. Damit ist es jedoch noch nicht getan: „Weitere bauliche Maßnahmen waren erforderlich, um einen entsprechenden Eintrag von belastetem Wasser sicher und dauerhaft zu unterbinden“, teilt Thomas Auer mit.

Er macht sich immer wieder ein Bild von den Arbeiten vor Ort. Mittlerweile seien die Wurzeln weggefräst und ein neues Rohr in den Kanal eingeschoben worden. „Wir rechnen damit, dass die Firma bis Ende der Woche ihre Arbeiten abgeschlossen hat“, sagt der Bürgermeister. Schon jetzt hat sich die Wasserqualität wieder deutlich verbessert. Allerdings wird die Gemeinde das Bad erst wieder freigeben, wenn das Gesundheitsamt keine Bedenken mehr äußert.

Wasser schlucken sollte man nicht

Normalerweise ist der Rheinuferpark an heißen Tagen stark frequentiert. Jetzt sind die Wiesen aber nur dünn besetzt. Einige Schwimmer wagen sich trotz des Badeverbots in den Rhein und genießen das Flussschwimmen. So zum Beispiel Heidrun Arnold und Irene Apro, die ihren Urlaub in Gailingen verbringen.

Irene Apro und Heidrun Arnold wollen sich das Badevergnügen nicht nehmen lassen. Die beiden Frauen machen in Gailingen Urlaub und gehen trotz Badeverbots ins Wasser. | Bild: Trautmann, Gudrun

„Wir kommen aus dem Osten und haben in der DDR ganz andere Sachen erlebt“, sind sich die Freundinnen einig. „Wir haben uns erkundigt und erfahren, dass nicht viel passieren kann, wenn wir nicht gerade Wasser schlucken.“ Nach dem Baden könne man sich ja gleich abduschen. Ein Schweizer Paar pflichtet ihnen bei. Nur für Kinder, die vielleicht Wasser schlucken, bestehe die Gefahr, krank zu werden.