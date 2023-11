Der MV Gailingen lädt zu einem besonderen Jahreskonzert ein. Aufgrund ihres letztjährigen großen Erfolgs mit dem Open-Air-Konzert „Ein Abend mit Udo Jürgens“ haben sich die Musiker dazu entschlossen, ein zweites Mal zusammen mit Martin Glönkler und seiner Band unter der Leitung des MV-Dirigenten Xaver Martin zu konzertieren: „ABBA-Mania“ ist angesagt. Glönkler ist Entertainer und Musiker und macht gemeinsame Projekte mit Amateur-Musikvereinen. Er wird nach Gailingen wieder seine Vier-Mann-Band und zwei Sängerinnen mitbringen. Der ABBA-Abend werde eine unvergessliche musikalische Reise zurück in die 1970er Jahre werden, als ABBA die Charts dominierte und mit zeitlosen Hits die Welt eroberte – so der Musikverein Gailingen in einer Pressemeldung. Das Publikum dürfe sich auf die größten Erfolge der schwedischen Pop-Ikonen freuen. Bei Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Waterloo“ und vielen mehr, werde es auch Gelegenheit zum Tanzen und Mitsingen geben, versprechen die Organisatoren. Charakteristisch für ABBA waren damals die ausgefallenen bunt-poppigen Kostüme der zwei Sängerinnen und zwei Sänger. Authentische Kostüme werden an diesem Abend auch alle Gailinger Musiker und die Mitglieder der ABBA-Band von Martin Glönkler tragen. Schön wäre es, wenn die Gäste ebenfalls entsprechend gekleidet kämen, meint der MV-Ehrenvorsitzende und Pressereferent Uwe Unger.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Gailingen wird traditionell am Abend des ersten Samstags im Dezember organisiert. So auch in diesem Jahr: „ABBA–Mania“ findet am 2. Dezember um 20 Uhr in der Hochrheinhalle statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Der Vorverkauf startet am heutigen Samstag in der Tourist Information im Rathaus der Gemeinde Gailingen. Eintrittskarten können auch per E-Mail an die Adresse event@musikverein-gailingen.de reserviert werden. Erwachsene bezahlen 12 Euro für das Konzert, Kinder und Jugendliche 8 Euro.