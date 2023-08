Der durchgehende Radweg nach dem schweizerischen Ramsen bleibt zwar weiterhin ein Wunsch, Wirklichkeit wird er vorerst nicht. Aber ein Stück weit mehr Sicherheit für Radfahrer soll es doch geben: Vom östlichen Ortsende der Hochrheingemeinde bis zur Staatsgrenze soll mehr oder minder nördlich entlang der Kreisstraße K6151 ein Radweg gebaut werden. Die Maßnahme ist als wichtige West-Ost-Verbindung im Radkonzept des Landkreises Konstanz enthalten. In die Kosten von 2,3 Millionen Euro teilen sich das Land mit 1,8 Millionen Euro, und der Landkreis Konstanz und die Gemeinde Gailingen mit je 250.000 Euro. Die Unterhaltungslast wird beim Kreis Konstanz liegen. Begonnen werden soll der Bau 2024. Mit diesem dann gut zwei Kilometer langen neuen Radweg wird sich ohne Zweifel die Verkehrssicherheit erhöhen. An der Staatsgrenze jedoch muss der Radfahrer dann wieder auf die Straße. Wie oft in der Schweiz üblich, soll dort ein auf die Fahrbahn aufgemalter Sicherheitsstreifen für den notwendigen Abstand zu den überholenden Autos sorgen. Bürgermeister Thomas Auer will zwar die Hoffnung nicht aufgeben, dass eines Tages tatsächlich ein durchgängiger Radweg in die Schweizer Nachbargemeinde führt. Derzeit allerdings scheint ihm das nicht wahrscheinlich. Man stehe aber deswegen mit Ramsen im Austausch, so Auer.