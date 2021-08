von Wolfgang Schreiber

„Die Entscheidung, das Badeverbot bis zum Ende der Saison auszusprechen, ist mir nicht leicht gefallen, ist aber unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes nicht zu vermeiden“, erklärt Gailingens Bürgermeister Thomas Auer. Der Entscheid ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg und in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz gefallen, nachdem deutlich erhöhte Werte von Kolibakterien im Rhein festgestellt worden waren.

Der Badeplatz Diessenhofen, der dem Rheinuferpark gegenüber liegt, weist ausgezeichnete Gewässerqualität aus. Das muss nicht erstaunen, teilt Christoph Spinner, Kantonschemiker des Kantonalen Laboratorium Thurgau, auf Nachfrage des SÜDKURIER mit. Er begründet dies so: Es ist durchaus möglich, dass die lokale Verunreinigung nur an einem Flussufer messbar ist. Die lokale Wasserqualität wird von vielen Faktoren wie Fließgeschwindigkeit, Wassertiefe, Niederschläge und nicht zuletzt auch durch Einströmungen und Einleitungen bestimmt. Aufgrund der hohen Niederschlagsmengen in diesem Sommer sind zudem Veränderungen der Badewasserqualität unvermeidlich. Beim schnellen Anstieg der Abflussmengen nach Niederschlägen werden durch Aufwirbeln der feinen Ablagerungen an der Flusssohle die dort immobilisierten Bakterien mobilisiert, was die Zahl der Fäkalkeime im Flusswasser drastisch erhöhen kann.

Die Badewasserqualität im Rhein wird vom Laboratorium Thurgau während der Badesaison ungefähr monatlich gemessen. Trotz des Aufwandes werden dabei die Proben vornehmlich bei Badewetter entnommen, sodass die der Bevölkerung zur Verfügung gestellten Resultate aktuell sind. Wie der Thurgau, so prüft das Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz regelmäßig die Wasserqualität. Auch das Interkantonale Labor Schaffhausen entnimmt an den Badeplätzen des Rheins in monatlichen Abständen Proben. Rainer Bombardi vom Interkantonalen Labor war vor wenigen Tagen auf Wasserprobentour. Er fängt bei Flaach an und hört nach Hemishofen in Stein am Rhein auf.

In Gailingen stehen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an

Die aktuellen Proben, entnommen am 10. August, haben ergeben, dass die Rheinwasserqualität in Stein am Rhein, Hemishofen, Büsingen und der Schaffhauser Rhybadi sehr gut ist. Bei der Bibermühli und Dörflingen Laag ist die Qualität gut. Manfred Roth vom Büro des Landrats teilte schon vor einem Monat mit, dass die Wasserqualität in Büsingen ausgezeichnet ist.

Es bleibt das Badeverbot in Gailingen. Wie Hauptamtsleiter Steffen van Wambekke auf Anfrage sagt, wird das Badeverbot in Gailingen zwar kontrolliert, aber nicht streng. Die Gemeinde appelliert vielmehr an die Vernunft der Rheinuferparkbesucher. Das Schwimmen an sich ist anscheinend nicht gesundheitsschädigend. Wer jedoch Rheinwasser in den Mund bekommt, der kann, muss aber nicht Durchfall bekommen.

Das Badeverbot hat Auswirkungen. Die Gemeindeverwaltung wird von Auswärtigen derzeit häufig angefragt, ob das Badeverbot tatsächlich bestehe. Da die Antwort ja lautet, verzichten viele auf die lange Anreise nach Gailingen.

Die Gemeinde bleibt nicht untätig. Sie hat, wie sie mitteilt, in Zusammenarbeit mit dem Hegau Jugendwerk verschiedene Maßnahmen zur Unterbindung des Eintrags belasteten Wassers in den Rhein über den Regenentlastungskanal, der vom Gelände des Hegau Jugendwerks herunter in den Rhein führt, ergriffen. Die diffuse Ursachenlage, die grundlegende Sanierungsbedürftigkeit der Kanäle und die starken Regenfälle haben leider dazu geführt, dass die bislang sowohl auf dem Gelände des Hegau Jugendwerks als auch am Schmutzwasserkanal umgesetzten Maßnahmen nicht in dem Umfang gegriffen haben, dass ein weiterer Eintrag abschließend verhindert werden kann. Unter anderem ist es zwingend erforderlich, den zum Regenwasserkanal parallel laufenden Schmutzwasserkanal und insbesondere alle Schächte insgesamt zu sanieren. Diese Maßnahme wird längere Zeit erfordern.