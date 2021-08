Dieser Raum hat etwas Magisches. Das ahnt schon von weitem, wer sich der Büsinger Bergkirche nähert. Weiß und völlig unverstellt strahlt die über 1000 Jahre alte Kirche weit in die Umgebung. St. Michael ist ein besonderer Ort.

Das hat der Gailinger Landarzt Michael Psczolla sofort erkannt, als er sich am Hochrhein niederließ. Und so steckt er als Vorsitzender des Vereins der Freunde der Bergkirche jede Menge Energie in den Erhalt und die Nutzung des historischen Gebäudes. Erst in diesem Frühjahr wurden das Dach und die Turmspitze mit Spendengeldern saniert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Besondere Akustik im Kirchenschiff

Ein Glücksfall ist auch die Akustik in dem romanischen Kirchenschiff. Ihr ist es zu verdanken, dass der quirlige Doktor vor 29 Jahren die Kammerkonzert-Reihe in der Bergkirche anstieß. Psczolla hat nicht nur einen Bezug zu dem sakralen Raum, sondern auch zur Musik.

Kanton Schaffhausen/Hegau Grenzüberschreitende Nacht der Kunst: Museumsnacht Hegau-Schaffhausen bietet mehr als nur Bilder an der Wand Das könnte Sie auch interessieren

Anfang der 1990er Jahre startete er mit dem Soloklarinettisten der Württembergischen Philharmonie, Uwe Stoffel, einen kammermusikalischen Versuch. Daraus entwickelten sich die weit über die Region beachteten Kammerkonzerte, die immer am letzten vollen August-Wochenende stattfinden. Mittlerweile hat der in Zürich lebende Cellist Christian Poltéra die künstlerische Leitung übernommen.

Nur 100 Besucher pro Konzert

Vom 27. bis 29. August findet die 29. Ausgabe des Kammermusik-Festivals statt – unter Pandemie-Bedingungen. „Das bedeutet, dass wir die zur Verfügung stehenden Plätze nur zu 50 Prozent belegen können“, erklärt Psczolla. Pro Konzert können nur 100 Eintrittskarten verkauft werden. Die Veranstalter sind froh, dass die Konzertreihe überhaupt stattfinden kann.

Am Freitag, 27. August, startet sie mit dem aus Frankreich stammenden Quartett Arod. Zudem wurden die Violinistin Esther Hoppe aus Zürich sowie die Geschwister Veronika und Clemens Hagen vom Hagen-Quartett eingeladen, ebenso das Ensemble d‘Istinto mit Blockflötistin Laura Schmid. Weitere Infos und Restkarten für die Konzerte in der Bergkirche gibt es hier oder unter (0 77 34) 9 71 91.