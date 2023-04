Die Bilanz im Sanierungsgebiet Ortskern kann sich sehen lassen. Seit 2010 wurden in dem sechs Hektar großen Areal 45 Wohneinheiten durch Neubaumaßnahmen geschaffen, zehn weitere durch Umnutzung und Modernisierungen. Neben der Wohnraumschaffung gab es zudem eine ganze Reihe anderer Maßnahmen. Unter anderem wurden drei private Abbrüche bezuschusst.

Förderrahmen noch nicht ausgeschöpft Der Förderrahmen war insgesamt auf drei Millionen Euro festgelegt. Ausgeschöpft wurden bisher davon Maßnahmen in einer Kostenhöhe von 2,45 Millionen Euro, sechzig Prozent davon hat das Land beigesteuert.

Doch der Bewilligungszeitraum für die Fördermittel des Landes für den aktuell noch laufende zweiten Zeitraum im Sanierungsgebiet Ortskern endet in Kürze. Und noch sehen die Verantwortlichen in Gemeindeverwaltung und Gemeinderat weiteren Handlungsbedarf. Nun hofft die Hochrheingemeinde auf die erneute Aufnahme in das Landessanierungsprogramm. Als neues städtebauliches Sanierungsgebiet wird für einen dritten Abschnitt der Bereich Rheinstraße, Ramsener Straße und Obergailinger Straße angedacht. Die Stadtentwicklungs-Gesellschaft (Steg), langjähriger Partner Gailingens in Sanierungsfragen, werde nun alles für den nächsten Antrag vorbereiten.

Bürgermeister Thomas Auer führt an, dass wohl auch der zukünftige neue Kindergarten in diesem Gebiet liegen werde. | Bild: Ingeborg Meier

Die vorgesehene Gebietsabgrenzung fand aktuell die Zustimmung des Gemeinderats. In diesem Gebiet gebe es Bedarf, befand Frei-Wähler-Ratsmitglied Maike Glass. Sie möchte insbesondere auch Anreize für energetische Verbesserungen setzen.

Rat rät zu Energiesparmaßnahmen

Der Antragstellung gehen neben der frühzeitigen Information der betroffenen Anrainer verschiedene Untersuchungen voraus. Wichtig ist laut Bernd Kujacinski vom Freiburger Steg-Büro unter anderem die Feststellung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit der privaten Eigentümer im vorgesehenen Areal. Davon seien derartige Maßnahmen in hohem Maße abhängig.

Aber auch die Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger sei gefragt. Aber genau da sieht es gut aus: Bürgermeister Thomas Auer führte an, dass wohl auch der zukünftige neue Kindergarten in diesem Gebiet liegen werde. Und vielleicht könne man das Bürgerhaus mit einer neuen Heizungsanlage nochmals geltend machen.