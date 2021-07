von Ingrid Ploss

Das jährlich stattfindende Bergkirchen-Fest in Büsingen wird immer mit Freude erwartet. An diesem besonderen Ort der über 1000 Jahre alten Kirchenanlage treffen sich Menschen nicht nur zu Gottesdiensten, sondern das ganze Jahr über auch zu Festen und kulturellen Veranstaltungen. Das besondere Ambiente bietet der Reiz der Jahrhunderte, die diese Mauern atmen.

Am ersten Juliwochenende eröffnete der morgendliche Festgottesdienst einen Tag genussvollen Zusammenseins mit einem azztaktiven kulinarischen und natürlich musikalischen Angebot. Lydia Mel, Sängerin, aufgewachsen in Büsingen, bot einen bunten Mix von Melodien, den die Zuhörer mit viel Beifall belohnten.

Zwischenapplaus für Binders Mundharmonika-Einlage

Am Abend erklang dann Jazz und Soul im Kirchenschiff. Lothar Binder (Gitarre/Gesang) und sein langjähriger Freund Wolfgang Mörike (Bass) hatten sich nach langer (Corona-) Pause endlich wieder zusammengefunden, um gemeinsam zu musizieren. Der Titel „You‘ve got a friend in me“ (Ich bin dein Freund) von Randy Newman galt daher nicht nur als Programmüberschrift auf den Flyern.

Das „nicht ganz fachkundige“ Publikum, wie Lothar Binder augenzwinkernd feststellte, ließ sich trotzdem mitreißen von traditionellem Jazz (New-Orleans-Jazz/Dixieland) mit abwechselnd von Binder und Mörike eingebrachten Soli bis Swing und Soul. Mit Zwischenrufen würdigten die Zuhörer Binders Mundharmonika-Einlage. Mörikes Bogeneinsatz am sonst gezupften Bass vermochte ebenso zu begeistern. Zur Entwicklung des frühen Jazz, mehr hin zu Swing und Soul passend, erklang „I‘m gonna sit right down and write myself a letter“ von Thomas Wright, genannt Fats.

Viel Beifall für die beiden Jazz-Freunde

Kurzweilige von Binder eingeflochtene kleine Zwischentexte erklärten die Herkunft oder Entstehungsgeschichten der dargebotenen Titel. Das brachte auch den Musikstil näher zum Publikum. Mit viel Beifall bedachten die Zuhörer die Jazz-Freunde, und nach einer Zugabe endete der schöne Festtag an der Bergkirche.