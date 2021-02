von Ingeborg Meier

Zwei große neue Bauprojekte und die damit verbundene schwierige Verkehrs- und Parksituation beschäftigen den Gailinger Gemeinderat. Er hat die Entscheidung über einen Bauantrag für eine Wohnanlage mit 22 Wohneinheiten in der Dörflinger Straße auf Antrag von Ralf Schneble (FW) um vier Wochen verschoben. Hier wurde auch das Ausmaß der baulichen Innnerortsverdichtung hinterfragt. Hauptamtsleiter Steffen van Wambeke betrachtete die geplante Bebauung mit drei massiven Baukörpern als Grenzfall.

Trotz aller Zweifel, ob sich das Vorhaben nach seiner baulichen Nutzung und Bauweise in die Umgebung einfüge, lautete der Beschlussvorschlag der Verwaltung aber doch auf Erteilung des Einvernehmens. Man sei ja prinzipiell für Nachverdichtung und wolle auch Wohnraum schaffen, begründete Bürgermeister Thomas Auer. Außerdem seien Grünflächen vorgesehen, das Grundstück werde nicht bis auf das Letzte ausgequetscht, so van Wambeke.

Das Verfahren, wenn es keinen Bebauungsplan gibt Einen Bebauungsplan gibt es für das Areal nicht, auf dem die Wohngebäude entstehen sollen. Genehmigt wird deshalb auf der Grundlage des Paragrafen 34 Baugesetzbuch (BauGB). Dieser kommt zum Zuge, wenn ein Bauvorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegt und es keinen Bebauungsplan gibt. Nach Paragraf 34 ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Allerdings spielen nach gängiger Rechtssprechung die Dachformen der Bestandsgebäude keine Rolle. Die Genehmigungsbehörde ist nicht der Gemeinderat, sondern das Landratsamt. Der Gemeinderat kann nur durch die Erteilung oder Verweigerung des Einvernehmens seine Meinung dazu mitteilen.

Auf große Bedenken stieß im Gremium trotz der vorgesehenen 34 ober- und unterirdischen Stellplätze die zu erwartende verschärfte Park- und Verkehrssituation in der engen Dörflinger Straße. „Wir wissen jetzt schon, dass wir nur Ärger haben werden“, prophezeite Christoph Schneble (CDU/UWG): „Wir wollen ja baulich nachverdichten, aber nicht so krass.“

Er würde ähnlich argumentieren, so Günter Manogg (FW), läge nicht auch der Bauantrag für den Senioren-Wohnpark Sonnenhalde vor. Das Pflegeheim mit 75 Pflegezimmern und drei Wohnungen im Dachgeschoss wird in direkter Nachbarschaft zur Wohnanlage hochgezogen werden. „Es ist der größte Baukörper, den wir seit Jahren beraten haben“, so van Wambeke. Geplant sind zwei miteinander verbundene Gebäudeflügel. In der Südansicht hat das Heim vier Stockwerke.

Hier soll eine neue Wohnanlage entstehen: Drei Gebäude in moderner Bauweise mit 22 Wohneinheiten. Ein Teil des Gailinger Gemeinderats befürchtet eine zu starke bauliche Verdichtung und eine schwierige Parkplatzsituation. Insbesondere in Zusammenhang mit einem geplanten Senioren-Wohnpark in der Nähe. | Bild: Ingeborg Meier

Was im Hinblick auf den Senioren-Wohnpark auf Bedenken stößt, ist nicht die massive Bebauung. Sie ist dem Grundstückszuschnitt und Terrain geschuldet. Aber die Parkplatzsituation wird sich nach Meinung einer Reihe von Gremiumsmitgliedern ebenfalls schwierig entwickeln. Lediglich sechs Parkplätze sind für das Objekt vorgesehen. Dass die Anzahl der Stellplätze problematisch sei, sei von Anfang an klar gewesen, so Manogg. Schließlich gebe es auch Besucher und Belegschaft. Er gehe von mindestens 20 Mitarbeitern pro Schicht aus. Einen Lösungsvorschlag machte Ingbert Sienel (CDU/UWG). Die Verwaltung wird nun klären, ob man am nur einen kurzen Fußweg entfernten Sportplatz und anderen nahegelegenen Freiflächen (bewirtschaftete) Parkplätze schaffen kann.