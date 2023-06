Bei der Gemeindeversammlung in Diessenhofen hat der Stadtpräsident Markus Birk über den aktuellen Stand von Neubau und Sanierung der Diessenhofener Abwasserreinigungsanlage (ARA) informiert. Der Thurgauer Regierungsrat hat genehmigt, dass die deutsche Nachbargemeinde Gailingen rückwirkend auf den 1. Januar 2023 in den Abwasserzweckverband aufgenommen wird, was ein Novum im Kanton Thurgau bedeutet. Bei der Delegiertenversammlung des Abwasserzweckverbandes wurde bereits das Reglement angepasst, weil durch die Aufnahme die Anzahl der Delegierten aller Gemeinden auf 26 Personen angestiegen wäre. Die Zahl wurden auf 15 Personen reduziert, die folgendermaßen aufgeteilt sind: Diessenhofen (6), Gailingen (4), Basadigen-Schlattingen (3) und Rheinklingen (2). „Wir schreiten mit großen Schritten voran“, sagte Birk. Ein großer Teil der Infrastruktur ist installiert und aktuell werden die Verrohrungsarbeiten und Elektroinstallationen durchgeführt. Die Arbeiten laufen gemäß dem Terminplan und sind tendenziell sogar etwas schneller.

Es ist geplant, dass die neuen Vorklärbecken bereits Ende August in einer ersten Etappe in Betrieb gehen. Von der geplanten Investitionssumme von neun Millionen Franken sind bereits 4,3 Millionen verbaut und in Rechnung gestellt. Die aktuelle Teuerung schlägt insbesondere bei den Metallbauten mit bis zu 30 Prozent Mehrkosten zu Buche. Dennoch liegen die Investitionskosten immer noch in der zehnprozentigen Genauigkeitstoleranz. Ein Stimmbürger fragte, wo die Dükerleitung für die Verbindung nach Gailingen durch den Rhein geht, und ob es dadurch Veränderungen am Ufer gibt. Birk bemerkte, dass die Dükerleitung eine Art Mitgift der Gemeinde Gailingen ist. Diessenhofen baut die Leitung durch den Rhein, Gailingen übernimmt die Kosten. Innerhalb des Rheins sei sie nicht zu bemerken, weil sie etwa acht bis zehn Meter unter der Rheinsohle durchgebohrt und an das Netz des Abwasserzweckverbandes angeschlossen wird.