von Ingeborg Meier

Das Thema Kindergarten–Neubau beherrscht seit einigen Jahren die Investitionsplanung der Gemeinde Gailingen. Wie Bürgermeister Thomas Auer beim Beschluss des Haushaltsplans betonte, werde es auch in den kommenden Jahren die kommunale Finanzpolitik dominieren. Bis der Neubau realisiert werden kann, wird es noch dauern, die Gemeinde spart dafür an.

Seit der jüngsten Ratssitzung steht jetzt aber das grobe Planungs-Konzept fest: Am jetzigen Standort des kirchlichen Kindergartens St. Bernhardus werden zwei neue Gebäude erstellt, falls notwendig unter Einbeziehung von Flächen des benachbarten Kurparks.

In einem der Gebäude wird Raum für fünf Kindergartengruppen sein, im anderen für drei unter Dreijährigen-Gruppen. Träger und Betreiber des Kindergartens wird weiterhin die katholische Kirchengemeinde sein, die Krippe wird vermutlich wieder die politische Gemeinde als Träger haben. Gebaut werden soll bei weiterlaufendem Betrieb im Kindergarten in zwei Bauabschnitten. So sei auch die Finanzierung deutlich besser zu schultern, so Auer.

Nahtloser Übergang für die Kinder

Die Unterbringung von Krippe und Kindergarten auf einem Grundstück fand die volle Zustimmung von Gemeinderätin Cornelia Wegner-Schmidt (FW): Das ermögliche den Kleinen einen nahtlosen Übergang.

Reinhold Gilli (SÖL) dagegen befürchtete im Hinblick auf die Größe der Kinderbetreuungseinrichtungen ein Verkehrs-Chaos in den Hol- und Bringzeiten. Der Bürgermeister sah darin ebenfalls eine logistische Herausforderung, zeigte sich aber zuversichtlich, das in den Griff zu bekommen.

Übergangslösung besteht seit 2019

Im Kindergarten St. Bernhardus am Kurpark ist es schon vor einiger Zeit eng geworden. Als Übergangslösung wurde 2019 das zweite Obergeschoss des ehemaligen Pflegeheims Friedrichheim zu einer eine zweigruppigen Außenstelle von St. Bernhardus umgebaut. Die Krippenkinder des Zwergenstüble, dessen Träger die Gemeinde ist, sind augenblicklich in Räumlichkeiten des Hegau-Jugendwerkes beheimatet.