von Dr. Ingeborg Meier

Der Gemeinderat war sich einig: Eine Haushaltssperre wird es trotz des zu erwartenden Lochs in der Gemeindekasse als Folge der Corona-Pandemie nicht geben. Aber es gelte den Rotstift anzusetzen und geplante Ausgaben und Vorhaben sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt auf Finanzierbarkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu schieben oder notfalls auch zu streichen.

Für die Räte und die Verwaltung haben sich durch die Mai-Steuerschätzung die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Steuereinnahmen und Zuweisungen gehen zurück, in verschiedenen Bereichen ist mit einem Einbrechen der Erträge zu rechnen. Der Haushaltsplan 2020, der nach dem Ansatz ausgeglichen gewesen wäre, ist Makulatur.

Nach den – allerdings noch groben – Prognosen muss die Hochrheingemeinde alleine im Ergebnishaushalt mit 400.000 Euro weniger Erträgen rechnen. Es sei denn, man zieht das im Vorfeld der Ratssitzung auch schon ausführlich im Finanzausschuss diskutierte Sparkonzept des Rechnungsamtsleiters Dieter Rihm durch. Es wurde einstimmig vom Ortsparlament durchgewinkt – ein Vertrauensbeweis für die Verwaltung, wie Bürgermeister Thomas Auer sagte. Allerdings können bei einer positiven Finanzentwicklung vom Rat auch wieder Mittel für die ursprünglich geplanten Vorhaben freigegeben werden.

Wichtig war dem Gremium, dass keinesfalls das soziale Miteinander und die Kinder und Jugendlichen unter dem Sparzwang leiden müssen. „Es darf kein sozialer Kahlschlag werden“, mahnte Ralf Schneble. Vorausgesetzt, die Corona-Vorgaben erlauben es, wird es in Gailingen im Gegensatz zu anderen Gemeinden auch 2020 ein – wenn auch reduziertes – Kinderferienprogramm geben. Und dass die Planschbecken für die jüngsten Besucher im Rheinuferpark in Betrieb genommen werden, war FWG-Gemeinderätin Cornelia Wegner-Schmidt ein Anliegen.

Zu den großen Posten der Mindereinnahmen gehören die geringeren Erträge bei der Kinderbetreuung und der Parkplatzbewirtschaftung am Rheinufer. Bei der Gewerbesteuer rechnet Rihm mit bis zu dreißig Prozent weniger, gleichfalls bei der Vergnügungssteuer. Das wären zusammen 220.000 Euro. 180.000 Euro werden voraussichtlich fehlen, weil sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und am Familienlastenausgleich reduziert.

Der dickste Brocken, den man einsparen könnte, ist als letzte Maßnahme des Landessanierungsprogramms die Sanierung der westlichen Hauptstraße. Würde sie um ein Jahr geschoben, hätte die Gemeinde erst einmal gut 100.000 Euro mehr in der Kasse. Der Zeitpunkt dafür wäre günstig, denn im Augenblick wäre die Maßnahme auf der Grund der Baumaßnahmen im anliegenden sogenannten Löwenareal so und so schwer umsetzbar. Hier entstehen gerade fast sechzig Wohneinheiten als klassische Eigentumswohnungen und als betreute Wohnanlage.