von Ingeborg Meier

In der Dörflinger Straße 4 soll eine kleine Wohnanlage mit drei Gebäuden und 22 Wohneinheiten gebaut werden. Dem Bauantrag hat der Gemeinderat vor einigen Wochen mit geteilten Gefühlen sein Einvernehmen erteilt. Direkt benachbart entsteht bald ein Pflegeheim mit 75 Zimmern und drei Wohnungen.

Die zu erwartende Verkehrs- und Parksituation in diesem Quartier macht den Ortspolitikern Kopfzerbrechen – und versetzt insbesondere die Anlieger der schmalen Dörflinger Straße in große Sorge. Mehr als sechzig Anwohner haben sich jetzt mit einer Petition an das Landratsamt Konstanz und die Gemeindeverwaltung Gailingen gewendet.

Anwohner meinen: Die geplanten Parkplätze werden nicht reichen

Wie sehr die Anlieger das Problem beschäftigt, zeigt, dass sich spontan sechzehn Anwohner –unter Beachtung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen – zum vom SÜDKURIER ursprünglich nur mit der Sprecherin der Anlieger-Initiative, Sarah Boekels, vereinbarten und kurzfristig anberaumten Vor-Ort-Gespräch einfanden.

Die für die Wohnanlage geplante massive Bebauung und die Bauweise mit Flachdächern betrachteten die meisten der Anwesenden in dieser von Satteldach-Einfamilienhäusern geprägten Umgebung als zu stark verdichtet und nicht in das Umfeld passend. Was aber alle viel stärker beunruhigt, ist die Park- und Verkehrssituation nach Abschluss der beiden großen Bauvorhaben.

Für das Pflegeheim werden insgesamt 15 Stellplätze nachgewiesen, für die Wohnanlage ober- und unterirdisch 35. Letztere sind zwar gut 50 Prozent mehr, als der Gesetzgeber verlangt. Die Anlieger sind sich dennoch sicher, dass diese Anzahl von Stellplätzen nicht ausreichen wird.

Straße ist nicht gerade breit und hat keinen Fußweg

Die Parksituation werde nicht nur schlimm, sondern gefährlich, meinen sie übereinstimmend – zumal sie damit rechnen, dass auch die Besucher und Mitarbeiter des Pflegeheims ihre Autos mangels anderer Parkgelegenheiten ebenfalls in der Dörflinger Straße abstellen werden.

Die Dörflinger Straße ist mit maximal 5,50 Meter nicht gerade breit und verfügt über keine Gehsteige. Das lässt die Anlieger insbesondere um die Sicherheit der weit mehr als zwanzig Kinder bangen, die dort leben. Dass die Bewohner, Besucher und Mitarbeiter von Pflegeheim und Wohnanlage ihre Fahrzeuge auf einem kostenpflichtigen Parkplatz am einen kleinen Fußmarsch entfernten Sportplatz abstellen werden, wie es Gemeinderat und -verwaltung als Lösung andachten, halten sie für unwahrscheinlich.

Sportplatz, Pferdehof und Kita bringen ebenfalls Autoverkehr

Genauso viele Befürchtungen wie der nach ihrer Meinung zu erwartende ruhende Verkehr bereitet den Anwohnern auch der fließende: Die meisten Nutzer des Sportplatzes fahren diesen schon heute über die Dörflinger Straße an. Das tun ebenso die Besucher eines Pferdehofes und die Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten im ehemaligen Pflegeheim, dem Friedrichsheim, bringen.

Und dieses Verkehrsaufkommen werde sich bedeutend vergrößern, sind sich die Anwohner einig. Denn das geplante neue Pflegeheim soll ebenfalls über die Dörflinger und die noch schmälere Straße Am Friedrichsheim angefahren werden – von den Mitarbeitern bis hin zu Fahrern aller Anlieferungen.

Bürger machen Vorschlag

Die Anlieger hoffen, mit ihrem jetzt nach Konstanz vermittelten Meinungsbild vielleicht doch noch Einfluss auf die Erteilung der Baugenehmigung für die Wohnanlage nehmen zu können. Eine Lösung für die problematische Verkehrssituation könnte vielleicht einer Einbahnregelung sein, den Sportplatz ausschließlich von der Büsinger Straße anfahren zu können, und für das Pflegeheim und den Kindergarten eine Anbindung an die Gottmadinger Straße zu schaffen, so Boekels Meinung.