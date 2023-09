„Wir bereiten uns auf ein besonderes Ereignis vor“, kündigt Markus Ehnes vom Musikverein Gailingen an. Geplant ist, Kultur und Kulinarik an einem besonderen Ort zusammenzufassen. Am Samstag, 9. September, wollen die Vereinsmitglieder einmal nicht zu den Instrumenten greifen, sondern die Gläser heben zum Weinfest des Musikvereins auf der Rheinburg.

„Das malerische Ambiente der Rheinburg bildet die perfekte Kulisse für dieses beliebte Fest, das Weinliebhaber aus nah und fern anzieht“, erklärt Markus Ehnes in einer Presseankündigung des Vereins. Los geht es um 11 Uhr in der Orangerie des Schlosses mit einer Jahrgangsverkostung und Präsentation der aktuellen Kollektion der Weingüter Keller und Moser. Dazu soll jede Stunde einmal ein Weinbergsrundgang mit allerlei Informationen aus erster Hand angeboten werden.

Mehrere Weingüter der Region sind vertreten und bringen ihre Produkte: „Neben den Weinen der Rheinburg können die Besucher auch Kreationen der Weingüter Keller in Erzingen, Moser in Reichenau und Zolg in Gailingen verkosten“, so Ehnes in der Presseankündigung. Auch kulinarisch sei etwas inmitten der traumhaften Kulisse geboten. Örtliche Gastronomen werden deftige Spezialitäten oder feine Delikatessen anbieten. „Besonders stolz sind wir darauf, den Siegerwein des internationalen Grauburgunder Symposiums aus dem Jahr 2021 präsentieren zu dürfen“, kündigt Ehnes an.

Aber nicht nur für den Gaumen, sondern auch für die Ohren werde zum Weinfest etwas geboten: Ab 18 Uhr spielt der Musikverein Rielasingen-Arlen auf und soll mit schwungvollen Klängen für beste Unterhaltung sorgen. „Ab 20.30 Uhr steht dann die Band Shadoogies auf der Bühne und heizt den Besuchern mit ihren mitreißenden Beats ordentlich ein“, so Ehnes.

Damit alle Gäste unbeschwert das Fest genießen können, wird ein Shuttle-Service zum Festplatz eingerichtet. Die Haltestellen befinden sich beim Rathaus, bei der Schule und beim Feuerwehrhaus. Der Eintritt ist frei, Gäste jedes Alters seien herzlich willkommen.