Das größte noch erhaltene historische Holzfass der Schweiz fasst 45.000 Liter. Das rund vier Meter Lange und fast fünf Meter Durchmesser umfassende Ungetüm hat seinen Platz im Gailinger Nachbarort Diessenhofen, jenseits des Rheins im Schweizer Kanton Thurgau gefunden. Es steht im Schaudepot St. Katharinental.

Die Ausstellung konnte jetzt um eine acht Meter lange und acht Tonnen schwere, alten Baumtrotte ergänzt werden, eine historische Mostpresse vervollständigt das besondere Ensemble der neuen Ausstellung Weinbau und Obstverarbeitung in der Ostschweiz. Die 120 Jahre alte Presse aus der Schaffhauser Maschinenfabrik Rauschenbach ist eine Kombination aus Obstmühle und hydraulischer Wasserpresse.

Ein Blick ins Museum Im Schaudepot gibt es Kurzführungen, künstlerische Darbietungen, Vorführungen von historischem Handwerk, historische Filme, musikalische Unterhaltung und die Verkostung von Thurgauer Tropfen. Das detaillierte Programm ist auf der Internetseite des Museums aufgeschaltet: www.historisches-museum.tg.ch (tgü)

„Als Thurgauer Museum muss man dem Most einen besonderen Platz einräumen“, sagt Carmen Aliesch, Kuratorin der Volkskundlichen Sammlung des Kantons Thurgau bei einer Medienkonferenz im Diessenhofener Schaudepot St. Katharinental bezüglich dem Abschluss der Umbauarbeiten und der Eröffnung der neuen Ausstellung.

Die Kuratorin Carmen Aliesch zeigte, was früher im Mostkeller alles gelagert wurde. | Bild: Thomas Güntert

Die Kuratorin erklärte, dass der Antrieb für die Transmission früher durch Ochsen erfolgte, die auf dem Hofplatz einen speziellen Göppel im Kreis herum gezogen hatten. Neben der Presse steht ein nach dem Hersteller benannter „Islikerapparat“, mit dem ab dem Jahr 1920 Süßmost hergestellt wurde. Aliesch merkt an, dass zu jener Zeit eine Antialkoholbewegung der Frauen aufgekommen sei, weil es zu viel Obst gegeben habe und die Obstbauern daraus zunehmend Schnaps gebrannt hätten. Mit der speziellen Süßmostkanone sei der Saft in einer durch ein Wasserbad erhitzte Spirale sterilisiert und haltbar gemacht worden, so Aliesch weiter.

Das Schaudepot im Katharinental wurde umgebaut, ohne dass es seinen typischen Scheunencharakter verloren hat. | Bild: Thomas Güntert

Die neue Ausstellung im ehemaligen Kornhaus des Dominikanerinnenklosters St. Katharinental ist im Rahmen des Umbaus entstanden, der in den Wintermonaten für knapp 800.000 Franken realisiert wurde. Weil das Gebäude die Anforderungen an den Brandschutz nicht mehr erfüllte, wurde ein neues Treppenhaus eingebaut. „Es war eine besondere Herausforderung, Denkmalschutz, Brandschutzvorschriften und die Ansprüche der Nutzer unter einen Hut zu bringen, ohne dass der Scheunencharakter verloren ging“, erklärt Architektin Valérie Cottet.

Im Schaudepot St. Katharinental sind etwa 12.000 Originalobjekte auf drei Etagen mit einer gesamten Ausstellungsfläche von rund 2700 Quadratmeter verteilt und decken in den Bereichen Handwerk, Landwirtschaft, häusliche Frauenarbeit und Wohnen um das Jahr 1900 das vorindustrielle Zeitalter des ländlichen Kulturerbes der Ostschweiz ab. Die Präsentation ist die Mischform einer klassischen Ausstellung und einem offenen Magazin. Die Objekte sind nicht beschriftet und alles ist über eine verbale Vermittlung zu ergründen. „Das Museum ist deshalb nur auf Absprache in Verbindung mit einer einstündigen Führung geöffnet“, sagte die Museumsdirektorin Gabriele Keck.