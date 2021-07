von Ingrid Ploss

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Literaturfestivals „Erzählzeit ohne Grenzen Singen-Schaffhausen“ sind Autoren in 40 Städten und Gemeinden in Deutschland und der Schweiz unterwegs, um ihre literarischen Werke zu präsentieren – darunter auch der österreichische Autor Franzobel, mit bürgerlichem Namen Franz Stefan Griebl. Er sollte seine Zuhörer eigentlich im Freien, im Kurpark Gailingen, erfreuen. Leider musste die Lesung wegen des Wetters stattdessen in der Hochrhein-Halle stattfinden.

Abenteuer im 16. Jahrhundert

Franzobel entführt die Leser mit seinem Roman „Die Eroberung Amerikas“ in die Zeit von Kaiser Karl V. im 16. Jahrhundert. Es war eine Epoche der Erfindungen und Entdeckungen, aber auch der blutigen Inquisition und der barbarischen Eroberungen fremder Länder. Vorreiter dabei waren in unrühmlicher Art die Spanier, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden von Amerika zogen.

Franzobels Hauptfigur ist Ferdinand Desoto, der bereits Francisco Pizarro nach Peru begleitete und den Inka-König Schach und Spanisch lehrte. Der Autor beschreibt auf mehreren Erzähl-Ebenen die Eroberung Floridas, daneben breit und ausführlich das Leben im Heiligen Römischen Reich mit seinen Grausamkeiten und den mit Willkür herrschenden Obrigkeiten.

Kritik an der heutigen Gesellschaft

Dabei zieht er immer wieder Parallelen zur Gegenwart und moniert die von Gier und Egoismus getriebene Gesellschaft sowie eitle und unfähige Führer, die diese damit in den Untergang treiben. Neben historischen Fakten nutzt er die schriftstellerische Freiheit der Erzählkunst für einen unterhaltsamen Roman.

Ein gut recherchiertes, sich eng an die Historie haltendes Buch – das bekundete auch der Beifall der Zuhörer, nachdem sie in Ausschnitten das Werk Franzobels kennenlernen durften. Der vom Autor signierte Roman konnte nach der Lesung erworben werden.