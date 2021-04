von Wolfgang Schreiber

Frau Schraner, wie lautet Ihr erstes Fazit nach 100 Tagen: Haben Sie sich so die Arbeit als Bürgermeisterin vorgestellt?

Ja, habe ich. Es ist ein bunter Strauß von Aufgaben! Diese Vielfältigkeit gefällt mir außerordentlich gut und ich lerne jeden Tag. Corona bedingt habe ich leider nicht viel Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das wird sich hoffentlich bald ändern.

Was steht in den nächsten hundert Tagen auf dem Programm?

Aktuell suchen wir einen neuen Pächter oder Pächterin für unser Restaurant Waldheim. Es sind vier Bewerbungen eingegangen, alle aus der Region, nicht nur für einen Gastronomiebetrieb. Die Bewerber werden sich mit einem Gremium, bestehend aus mir als Bürgermeisterin und Delegierten des Gemeinderates besprechen. Dann wird der Gemeinderat einbezogen. Es ist bekannt, dass er dazu tendiert, dass das Waldheim als Ausflugslokal weiterhin besteht. Sicher ist, dass es immer für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

Zunächst aber wird das Waldheim im Innern renoviert. Da investiert die Gemeinde Geld. Sie hat weitere laufende Projekte, die uns zum Teil auch noch länger beschäftigen werden. Zum Beispiel der Neubau unseres Strandbadgebäudes, die Gründung eines Waldkindergartens, eine laufende FTTB-Strukturplanung für den Breitbandausbau. FTTB steht für „Fibre to the Building“ und bedeutet, dass die Glasfaserleitung nicht schon am Verteilerkasten endet, sondern erst am Gebäude des Kunden.

Auch die Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben steht an, sie wird für die Büsinger viele Vorteile bringen. Ein laufendes Projekt ist auch die Sanierung der Stemmerstraße.

Wie viele Tage haben Sie denn frei gehabt von diesen 100 Tagen?

Meistens den Sonntag. Momentan investiere ich viel Zeit, was sich sicherlich lohnen wird.

Als Frau Bürgermeisterin. Werden Sie akzeptiert?

Ja, ich fühle mich respektiert und akzeptiert. Ich bin froh, kompetente und erfahrene Mitarbeitende im Team zu haben.

Wie hat sich das Team im Bürgermeisteramt zusammengefunden?

Das bestehende Team ist gut eingespielt. Die Zusammenarbeit macht mir große Freude. Momentan sind wir aber noch nicht vollzählig. Ich hatte gleich zu Anfang die Chance, wichtige Stellen in der Verwaltung neu besetzen zu dürfen. Die Zusammenarbeit in so einem kleinen Team ist sehr wichtig. Flache Hierarchien, klare Aufgabenverteilung und Kompetenzen. Einander unterstützen, wenn Not am Mann oder Frau ist.

Was war besonders intensiv?

Die Informationsflut auch aufgrund Corona ist gewaltig.

Was war besonders überraschend ?

Überraschend nicht direkt, aber beeindruckt hat mich die wohlwollende und positive Unterstützung, die ich von allen Seiten erfahren darf. Das motiviert mich sehr!

Bisher hat sich eine Bürgerinitiative für die Verbesserung der Situation in Büsingen zwischen Deutschland und der Schweiz eingesetzt; Sie wollen diese Aufgaben künftig der Gemeindeverwaltung übertragen.

Ja, das ist richtig. Wir haben bereits im Gemeinderat darüber gesprochen. Wir werden ein Gremium aus zwei Gemeinderäten zusammenstellen, welches zusammen mit mir an den Sitzungen der gemischten Kommission teilnehmen wird. Außerdem möchte ich in der Verwaltung eine Fachstelle für Exklavenfragen schaffen. Diese wird die Sachbearbeitung übernehmen und Fragen der Bevölkerung beantworten.

Haben Sie Kontakt aufgenommen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den benachbarten Bürgermeisterämtern, mit der Stadt und dem Kanton Schaffhausen?

Ja, ich hatte bereits Kontakt mit den Bürgermeistern von Gailingen und Gottmadingen. Mir wurde offen und freundliche Unterstützung angeboten. Das schätze ich sehr. Auch waren meine Stellvertreter und ich beim Regierungsrat des Kanton Schaffhausen zu einem ersten Arbeitsgespräch eingeladen. Es gibt immer Themen, bei welchen wir auf die Zusammenarbeit und Unterstützung des Kantons zählen können. Dafür sind wir dankbar.