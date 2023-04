Es ist kein Roboter aus einer Zukunftsvision, die dem Betrachter je nach Perspektive gefühlt fast schon hypnotisch am Gailinger Rheinuferpark in die Augen schaut, sondern eine Fahrrad-Flickstation. Die Aufhängevorrichtung am Radservice-Punkt, wie die ebenso seltene wie sinnvolle Einrichtung buchstabengetreu geschrieben wird, sei dazu gedacht, im Fall einer Panne Abhilfe leisten zu können. Der Rheinuferpark liegt mit Strandbad und Restaurant etwas rheinaufwärts von Gailingen und ist bei Zweirad-Besuchern ein überaus beliebtes Ausflugsziel.

Die Aufhängervorrichtung steht für Fahrradtouristen am östlichen Rand des zugehörigen Parkplatzes bereit. Installiert wurde sie durch den Landkreis Konstanz. Eine Metallsäule bietet eine Vorrichtung, über die man das Fahrrad in Arbeitshöhe aufhängen kann. Des Weiteren sind eine Luftpumpe und die gängigsten Werkzeuge: Inbus- und Sechskantschlüssel, Schraubendreher und dergleichen Utensilien mehr vorhanden. Alles ist diebstahlsicher mit der Station verbunden, sodass auch die nächsten Notfälle noch vom ebenso exklusiven wie überaus sinnvollen Angebot auf der Route des Europa-Fernradweges profitieren können.