Die Büsinger Bergkirche ist ein besonderer Ort, nicht nur für die 86-jährige Büsinger Ehrenbürgerin Carina Schweizer. Bis vor wenigen Jahren stimmte sie sich immer auf die gleiche Weise auf Weihnachten ein. In der Adventszeit besuchte sie an den Sonntagnachmittagen mit vielen Büsingerinnen und Büsingern, mit Leuten aus dem Hegau und aus Schaffhausen das Adventssingen in der Bergkirche St. Michael.

Die Bergkirche liegt ihr seit ihrer Kindheit am Herzen. Kein Wunder, ihr Vater Hugo Eckert, der damalige Kirchenälteste, Lehrer und Organist, hat schon 1948 die Initiative ergriffen und dafür gesorgt, dass für die damals baulich fast verfallende Bergkirche ein Instandsetzungsprojekt gestartet wurde. Und Carina, seine Tochter, hat das Vermächtnis ihres Vaters unterstützt. 2002, also vor 20 Jahren, gründete sie in Schaffhausen für Spenden und Legate aus der Schweiz eine Stiftung nach schweizerischem Recht und stattete diese mit einem namhaften Vermögen aus. Für deutsche Gönner hat der damalige Bürgermeister Gunnar Lang im Jahr 2009 die Bürgerstiftung nach deutschem Recht ins Leben gerufen. Beide Stiftungen tragen dazu bei, dass die bauliche Erhaltung der Bergkirche gesichert bleibt.

Der Büsinger Ehrenbürgerin Carina Schweizer liegt die Bergkirche auch im 86. Lebensjahr noch am Herzen. | Bild: Thomas Güntert

Heute mag die inzwischen 86-jährige Büsinger Ehrenbürgerin Carina Schweizer den Weg zum Adventssingen auf den Kirchberghügel nicht mehr gehen. Doch auch in diesem Advent gehen die Leute an festlich beleuchteten kleinen Christbäumchen und Lichtgirlanden vorbei zur Kirche, die wieder mit einem beleuchteten Weihnachtsbaum und einer Krippe festlich geschmückt ist. Matthias Stahlmann, sangesfreudiger Pfarrer und Arzt Michael Psczolla, Vorsitzender der Freunde der Bergkirche, begrüßen die Leute und statten sie mit Kerzen aus. Gesungen wird bei Kerzenlicht.

Mit Krippe und Weihnachtsbaum geschmückter Chorraum der Bergkirche Büsingen. | Bild: Wolfgang Schreiber

Die Bergkirche ist nicht geheizt. So gehört es zum Adventssingen, dass danach Mesmerin Margrith Güntert, die zusammen mit Helfern der Bergkirche zu ihrem weihnachtlichen Schmuck verholfen hat, auch den, wie die Büsinger sagen, ihren heiligen statt heißen Weihnachtspunsch ausschenkt.