von Wolfgang Schreiber

Susanne Scholz, Leiterin des Kindergartens, hat mit Erzieherin Carolin Glass dem Gemeinderat das pädagogische Konzept des künftigen Büsinger Waldkindergartens vorgestellt. Er bietet 20 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren Platz. Die vom Gemeinderat bestimmten Gebühren pro Monat: 120 Euro pro Kind, 80 Euro für ein Geschwisterkind. Im Wald werden die Kinder nicht nur spielen, sondern auch lernen – für die spätere Schule.

Schulleiterin Manuela Amann hat den Gemeinderäten in einem Klassenzimmer die konkreten Zielsetzungen und Umsetzung des Medienentwicklungsplans erläutert. Wie viel Zeit werden die Schüler mit dem Tablet-Computer und dem Internet verbringen?, lautete eine Frage aus dem Gemeinderat. Es werde eine halbe Stunde pro Tag sein, sagte Manuela Amann und fügte hinzu: „Es wird Tage geben, da benutzen wir die iPads im Unterricht gar nicht. Es wird Tage geben, da wird das öfter der Fall sein. Wir achten darauf, dass nicht in jeder Unterrichtsstunde mit dem Computer gearbeitet wird.“

Außerdem ging es um einen Bauantrag an der Junkerstraße 85. An der ehemaligen Milchzentrale soll ein Neubau entstehen. Das Grundstück gehört der Rheingut GmbH. Sie will einen Wohnkomplex errichten mit Tiefgarage. Der Gemeinderat hat bereits früher eine erste Anfrage abgelehnt. Der jetzt vorgelegte Bauantrag weist eine Reduzierung der Kubatur auf der Ostseite auf. Bürgermeisterin Vera Schraner erklärte, dass sie ihre Entscheidung für das Bauvorhaben nicht gegen die 243 Bürger fällt, die sich gegen das Bauvorhaben wenden, sondern für die Entwicklung der Gemeinde. In der Schlussabstimmung lehnten die Räte das Begehren mit sechs zu vier Stimmen ab. Bürger hatten in der Vergangenheit mit einer Unterschriftenliste gefordert, dass sich ein Neubau „in das Dorfbild einfügt und zu Büsingen und seinen Bürgern“ passt. Und: „Keinen kommerziellen Bau, von dem nur Investoren profitieren. Erhalt des ortsbildprägenden historischen Häuschens am Ufer.“