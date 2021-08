Die Hegauer Großveranstaltungen fallen in diesem Jahr Corona zum Opfer. Dies bedauern nicht nur tausende von verhinderten Besuchern, sondern auch die Veranstalter und die vielen musikalischen Formationen, die zum wiederholten Mal – auch finanziell gebeutelt – die Absagen von ihren Auftritten verkraften müssen. Anders dagegen wollen drei Bands bald im Gailinger Kurpark aufspielen. Und dies sogar zum Nulltarif. Bei der zweiten Auflage des Kuga(Kurgarten)-Sommers treten jeweils an Freitagabenden B12 am heutigen 13. August, die Tom-Alex-Band (27. August) und Transmission (17. September) ab 19.30 Uhr auf.

„Wir freuen uns, dass wir nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr den Besuchern nach der Premiere im Jahr 2019 wieder ein musikalisches Erlebnis bieten können. Im Gegensatz zu Großveranstaltungen, erlaubt die Corona-Verordnung eine Konzertreihe in einem überschaubaren Rahmen“, sagt der Gottmadinger Ralf Rentz. Er selbst tritt als Musiker der regional populären Tom-Alex-Band auf. Und Rentz gehört neben den Gailingern Patrick Gansser und Bernd Ruh zu den Initiatoren des Gailinger Kultursommers.

Die Profiband B12 tritt am Freitag, 13. August, beim Gailinger Kultursommer im Kurpark auf. | Bild: Band B12

Ruh spielt in der Band Transmission, Gansser gehört zu den Gailinger Aktivposten, wie als Organisator des Staffelwaldlaufs. Er hat auch den Verein „Hilfe für Syabru“ gegründet, der sich für notleidende Menschen in Nepal einsetzt, wie für ein Waisenhausprojekt. Die Mitglieder übernehmen genauso wie die des Sportvereins Gailingen und der örtlichen DLRG im Wechsel die Bewirtung der drei Konzerte.

„Wir werfen die gesamten Einnahmen der bewusst einfach gehaltenen, weil auch weniger aufwändigen Bewirtung in einen Topf und verteilen sie dann auf alle Beteiligten. Zudem sponsert uns die Gemeinde Gailingen etwas finanziell, um einen Teil der Fixkosten abzudecken“, sagt Rentz. Die Idee zum Gailinger Kuga-Sommer entstand bereits 2018, wie Bernd Ruh verrät. Damals seien beim bisher einzigen Abend trotz mäßigen Wetters rund 200 Zuhörer gekommen. „Nun sorgt der Kuga-Sommer auch für eine Bereicherung des Gailinger Dorflebens“, betont er.

Die Rockband Transmission bestreitet das Finale des Gailinger Kultursommers am 17. September. | Bild: Transmission

Ein Anliegen war es, den Kurpark mit seinem besonderen Ambiente inmitten von Gailingen und in der Nähe des Rheins zu beleben und den Besuchern Unterhaltung zu bieten. „Die Gailinger nehmen das Angebot hervorragend an. Zu den Gästen zählen auch viele Menschen aus der Nachbarschaft, auch aus der Schweiz.

Die kommen auch ganz nah gelegen über die Brücke von Diessenhofen ins Nachbarland“, schildert Ralf Rentz. Gerade die vielen Profimusiker der Bands seien froh, dass sie endlich wieder vor Publikum auftreten dürfen. Bis zu 300 Besucher können ohne Impf- oder Test-Nachweise Einlass finden, ab der Zahl von etwa 200 ist nach der noch gültigen Corona-Verordnung das Tragen von Masken notwendig.Die Konzerte sollen bei jedem Wetter stattfinden. „Es gibt große Schirme. Selbst ein wenig Regen stört da nicht. Nur bei einem heftigen Unwetter oder Starkregen müssten wir absagen“, sagt Rentz.