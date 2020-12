von Ingeborg Meier

Gailingen hatte im Corona-Jahr 2020 zwei ortsspezifische Probleme. Zum einen war durch die Grenzschließung wochenlang die enge Verbindung gekappt, die die Hochrheingemeinde zur Schweiz, insbesondere zur thurgauischen Nachbarstadt Diessenhofen am gegenüberliegenden Rheinufer hat.

Zum anderen galt es zu verhüten, dass der wohl weit und breit beliebteste natürliche Badeplatz in der Region, der Rheinuferpark, zum Corona-Hotspot wurde. Das ist durch die Bereitschaft der Besucher, sich an die Corona-Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen zu halten – was im Übrigen auch ständig überprüft wurde – und einer Reihe wohldurchdachter Maßnahmen gelungen. Eine Beschränkung der Parkplätze, die Sperrung von Umkleidekabinen, Duschen und Planschbecken hielt den Besucherandrang bis auf wenige Ausnahme-Tage in Grenzen.

Hausärztliche Versorgung gesichert

Als eine der ersten Kommunen im Landkreis hat die Gemeinde Gailingen investiert, um so gut es geht weiterhin die hausärztliche Versorgung zu sichern. Sie hat für 400.000 Euro Räumlichkeiten gekauft, in welchen bisher ein Geldinstitut beheimatet war, und weitere 90.000 Euro in einen Umbau zu Praxisräumlichkeiten gesteckt. Gefördert wurde das Projekt mit Fördergeldern in Höhe von 100.000 Euro.

Kommunalpolitisch ist vieles geschehen. Die ersten Schritte in Richtung eines neuen Baugebiets wurden eingeleitet. Die Hochrheingemeinde will im Rahmen eines erleichterten Verfahrens ein neues Baugebiet ausweisen. Vor dem Hintergrund des vorhandenen Wohnraummangels ermöglicht dies aktuell und kurzfristig der Paragraf 13 b des Baugesetzbuches. Diese Chance will die Gemeinde wahrnehmen. Andernfalls müsste sich Gailingen darauf einstellen, mindestens die nächsten zehn Jahre kein Neubaugebiet ausweisen zu können.

Der Bebauungsplan, der bis Ende 2021 beschlossen sein muss – so die Vorgabe des Gesetzgebers, soll das 4,4 Hektar große Areal „Bei der Erlenwies“ am nordöstlichen Ortsrand umfassen. Grundlegend saniert wurde die Dörflinger Straße. Die Maßnahme hat gut 600.000 Euro gekostet.

Ja zum Abwasserzweckverband

Ein wichtiger Beschluss für Gailingens Infrastruktur fiel im Juni: Der Gemeinderat sagte unter Vorbehalt Ja zum Beitritt der Hochrheingemeinde zum Abwasserzweckverband Diessenhofen und zum damit verbundenen Neubau einer gemeinsamen, zukunftsfähigen Kläranlage am Standort Diessenhofen.

Die Gailinger Abwässer würden – so der Plan – in diesem Fall unter dem Rhein zur dann hochmodernen Anlage auf dem Schweizer Ufer geführt werden. Im nächsten Schritt müssen die Schweizer Verbandsgemeinden zustimmen. In Diessenhofen findet die diesbezügliche Gemeindeversammlung in in diesen Tagen statt.

Thüga übernimmt die Stromversorgung

So geht es 2021 weiter: Zum Jahreswechsel endet für Gailingen – von den meisten wohl völlig unbemerkt – eine mehr als hundertjährige Ära: Bisher wurde die Hochrheingemeinde aus dem Schweizer Netz mit Strom versorgt. Nun geschieht das von Deutschland aus. Für die Elektrizitätsversorgung ist jetzt die Thüga Energienetze GmbH zuständig. Thüga hat dafür eine rund zehn Kilometer lange, neue Stromtrasse gebaut.

Als größte Baumaßnahme 2021 hat sich der Gemeinderat entschieden, bereits in diesem Jahr die Sanierung der Hauptstraße anzugehen. Das Vorhaben wird im Rahmen des Landes-Sanierungsprogrammes durchgeführt. Grob überschlagen werden die Kosten auf 800.000 Euro beziffert. Ursprünglich war die Maßnahme erst für 2022 geplant. Sie wird nun aber in der Hoffnung auf niedrige Preise – die Nachfrage im Tiefbau ist laut Gemeindeverwaltung stark rückläufig – bereits 2021 durchgeführt.

Die große Baumaßnahme auf dem Löwenareal an der Hauptstraße wird auch 2021 noch laufen. In Erwartung besserer Preise als in späteren Jahren soll die Hauptstraße dennoch im kommenden Jahr generalsaniert werden. | Bild: Gemeinde Gailingen/privat

Die große Baustelle auf dem an die Hauptstraße angrenzenden Löwenareal, wo gerade fast sechzig Wohneinheiten als klassische Eigentumswohnungen und als betreute Wohnanlage gebaut werden, besteht dann zwar noch. Mit entsprechenden Absprachen ließen sich beide Maßnahmen aber ohne große Beeinträchtigungen nebeneinander durchführen, so Bürgermeister Thomas Auer.