von Ingeborg Meier

Recht entspannt stellten Bürgermeister Thomas Auer und Rechnungsamtsleiter Dieter Rihm den Haushaltsplanentwurf für Gailingen für das Jahr 2022 vor. Ziel sei gewesen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dafür sei deutlich der Rotstift angesetzt worden. Durch die Novembersteuerschätzung zeichnen sich weitere Verbesserungen ab. In der Folge könne man von einem positiven Saldo von 20.000 Euro im Ergebnishaushalt ausgehen.

Was die Lage aller Kommunen aktuell erleichtert, sind die aufgrund der prognostizierten besseren Wirtschaftslage höheren Zuweisungen. Im Falle Gailingens machen sie Mehreinnahmen in Höhe von 320.000 Euro aus. Die Verwaltung will mit der Anhebung der Grund- und der Gewerbesteuersätze um zehn Prozentpunkte auch eine der wenigen Möglichkeiten der Gemeinde ausschöpfen, selbst Mehreinnahmen zu erzielen. Das erbringt zusätzliche 35.000 Euro. Die Erhöhung der Grundsteuer stieß bei Reinhold Gilli (SÖL) allerdings auf keine Gegenliebe. Die Grundsteuer sei auf die Mieter umlegbar, es treffe insbesondere auch sie. Ingbert Sienel (CDU/UWL) fand die Erhöhung gerade deshalb gerecht, weil sie alle Bürger betreffe.

Es wurde gespart, wo immer es möglich war

Die Verwaltung hat beim Entwurf Aufwendungen eingespart, wo immer möglich. Die Bereiche Senioren, Kinder und Jugend sowie Vereine ausgenommen, wurden die gemeldeten Budgetanmeldungen der Ämter und Institutionen für Geschäftsausgaben und Unterhaltungsmaßnahmen pauschal um zehn Prozent gekürzt. Eine Maßnahme, die Gilli zweifeln ließ, ob die bisherigen Ansätze vielleicht zu hoch gewesen seien. Andernfalls müsse man nämlich befürchten, dass die Streichung eine weiterhin qualifizierte Arbeit der Verwaltung unmöglich mache.

Ralf Schneble (FW) sprach von Zweckpessimismus angesichts dessen, wie eng der Plan gestrickt sei. Die Ansätze sind nach Meinung des Bürgermeisters aber realistisch. Als Risiko-Faktoren betrachtete Auer eigentlich nur das Alter des Fuhrparks. Hier könnten höhere Aufwendungen nötig werden.

Mager sieht die Investitionsplanung 2022 aus. Der größte Brocken ist der Ausbau der Breitband-Versorgung. 1,8 Millionen Euro werden dafür bereitgestellt. Der Ausbau kostet insgesamt zwei Millionen Euro. Tatsächlich jedoch muss bei dieser hochbezuschussten Maßnahme die Gemeinde davon nur zehn Prozent tragen – das sind dann 200.000 Euro.

Große Sorgen bereitete den Räten, dass 2022 nichts für den Kindergarten-Neubau zurückgelegt werden soll. Man geht derzeit von Baukosten in Höhe von mindestens acht Millionen Euro aus – eine Herausforderung für die finanzschwache Gemeinde, wie Auer mehrmals betonte. Eine Million Euro liege mittlerweile dafür auf der hohen Kante, eine zweite solle bis 2025 angespart werden. Alles Weitere müsse über Zuschüsse und Kredite finanziert werden.