von Ingeborg Meier

Bürgermeister Thomas Auer hat die Haushaltssituation von Gailingen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung als große Herausforderung bezeichnet: Der Haushaltsplan sei durch geringere Einnahmen und höhere Umlagen gekennzeichnet.

Verlust höher als erwartet

Das Pandemie-Jahr 2020 habe Gailingen nicht in voller Stärke getroffen – auch weil die Gewerbesteuer nicht so zurückgegangen sei wie befürchtet. 2021 gehe man unter Berücksichtigung der zu erzielenden Abschreibungen in Höhe von gut 400.000 Euro nun aber von einem Verlust von 265.000 Euro aus. Das sei im Vergleich zu den Haushaltsberatungen vor dem zurückliegenden Jahresende nochmals eine Verschlechterung von 65.000 Euro.

„Wir sind 2021 in einer ganz schwierigen Situation“, bekräftigte der Leiter des Rechnungsamtes der Gemeinde Dieter Rihm die Worte des Bürgermeisters. Die Steuerkraftsumme Gailingens steige im laufenden Jahr auf 1360 Euro pro Einwohner. Was erfreulich klinge, habe allerdings negative Auswirkungen auf die Zuweisungen und Umlagen. Sie sinken um 450.000 Euro. Das bedeute, dass man keinen gesetzmäßigen Haushalt bekomme. „Er ist aber wohl genehmigungsfähig, so meine Ansicht“.

Rücklagen verringern sich

Das große Ziel bleibe mittelfristig weiterhin der Kindergarten-Neubau, für den dann bis Ende 2021 insgesamt eine Million Euro angespart sein werden, erläuterte Auer die geplanten Investitionen.

Gailingen Gemeinde Gailingen: Am jetzigen Standort von St. Bernhardus sollen zwei neue Gebäude für Krippe und Kindergarten gebaut werden Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Generalsanierung der westlichen Hauptstraße werde die Hochrheingemeinde 2021 angehen. „Das ist Schaffung von Infrastruktur“, so das Gemeindeoberhaupt. Ohne Rücklagenentnahme sei das nicht möglich. Diese verringerten sich dann zum Jahresende um 740.000 Euro auf nur noch 350.000 Euro.

Abgelehnt würde der Antrag der SÖL-Fraktion (Sozialökologische Liste) auf Anhebung der Gewerbesteuer um zehn Prozentpunkte. Für die Gemeinde würde dies Mehreinnahmen von lediglich 15.000 Euro bedeuten. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt das völlig falsche Zeichen“, brachte Ingbert Sienel (CDU/UWG) die im Gremium vorherrschende Meinung auf den Punkt.