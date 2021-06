von Wolfgang Schreiber

Das Wahrzeichen Büsingens, wie Bürgermeisterin Vera Schraner die Bergkirche bezeichnet, war wochenlang gut verpackt. Ein Gerüst stand rund um das historische Kleinod, auf das seit ein paar Monaten ein Schild an der Autobahn zwischen Hilzingen und Bietingen hinweist.

Die goldene Kugel auf der Kirchturmspitze wurde erneuert, das Dach saniert und die Fassade renoviert. Die Arbeiten haben insgesamt rund 180.000 Euro gekostet. Dafür kommen die beiden Fördervereine mit vielen Spendern auf, und von der Gemeinde Büsingen gab es einen Zuschuss. Weder die Kirche noch das Landesdenkmalamt beteiligten sich an der Sanierung der Außenhaut.

Geld von Vereinen und Gemeinde

Seit 60 Jahren zeichnet die Schaffhauser „Vereinigung für die Büsinger Bergkirche“ für die Erhaltung der Kirche verantwortlich. Deren Vorsitzender Josef Zumbühl sagte, dass das Geld für die Sanierung vonseiten der beiden Vereine zur Verfügung stand.

Auf deutscher Seite unterstützen die „Freunde der Bergkirche zu Büsingen“ die Arbeit. Erster Vorsitzender ist Michael Psczolla. Er sprach am Samstag den Spendern sowie den am Bau tätigen Handwerkern seinen Dank aus. Sein Dank richtete sich auch an Bruno Cirillo und seine Frau Lili. Die beiden verhalfen dem Garten um die Kirche nach den Renovierungsarbeiten wieder zu neuer Pracht.

Zweiter Vorsitzender ist Markus Möll, der von den Teilnehmern der kleinen Feier im Kirchgraben herzlich begrüßt wurde. Bis Mitte 2020 war er Bürgermeister von Büsingen. Vera Schraner, amtierende Bürgermeisterin, hielt bei der Feier ihre erste offizielle öffentliche Rede. Der Gemeinderat hatte die Sanierung mit rund 40.000 Euro unterstützt.

Gott zu Ehren und den Menschen zur Freude

Pfarrer Mathias Stahlmann stellte in seiner Ansprache Bezüge zum Aufbau des Tempels in Jerusalem her. Die Schilderungen des Propheten Esra wiesen, was den Umgang mit Behörden anbelangt, auf erstaunliche und belustigende Parallelen hin. Stahlmann ist überzeugt, dass die Bergkirche Gott zur Ehre und den Menschen zur Freude weitere Jahrhunderte ins Land leuchten wird.