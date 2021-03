Weiß strahlt die Bergkirche von ihrem Hügel in alle Himmelsrichtungen. Das Gebäude ist ein echter Hingucker. St. Michael hat eine magische Anziehungskraft. Doch in diesen Tagen ist etwas anders: Das schmucke Kirchlein ist komplett eingerüstet, das Gemäuer duckt sich unter dem Metallgestänge. Kleinlaster mit Handwerkeraufschriften stehen davor. Die Mutterkirche der Schaffhauser Stadtkirche St. Johann wird saniert.

Zwei Vereine kümmern sich um die Erhaltung des Denkmals

Der Gailinger Arzt und Vorsitzende des Vereins Freunde der Bergkirche, Michael Psczolla, erklärt vor Ort, was in den nächsten Monaten bis Mitte Juni geschehen wird. Es geht um die Erhaltung des Denkmals, das der evangelischen Kirche gehört, aber von beiden Konfessionen genutzt wird. Doch weder die Kirche, noch das baden-württembergische Landesdenkmalamt beteiligen sich an der Sanierung der Außenhaut. Michael Psczolla echauffiert sich: „Für die Kosten kommen alleine die beiden Vereine auf. Wir kümmern uns seit Jahrzehnten um das Gotteshaus in der deutschen Exklave kümmern.“ Seit 60 Jahren zeichnet die Schweizer „Vereinigung für die Büsinger Bergkirche“ hauptsächlich für die Erhaltung der Kirche verantwortlich. Auf deutscher Seite unterstützen die „Freunde der Bergkirche zu Büsingen“ die Arbeit. Letztere veranstalten Konzerte, vermieten die Kirche für Hochzeiten und organisieren nicht zuletzt Gottesdienste. Die Einnahmen aus den ehrenamtlichen Aktivitäten kommen jeweils der Kirche zugute.

Michael Psczolla vom Verein Freunde der Bergkirche und der Architekt und Bauleiter Fredy Kno?rri von der Firma August Schneider aus Schaffhausen besprechen die Sanierungsmaßnahme. | Bild: Trautmann, Gudrun

Einnahme-Verluste durch Corona

Ausgerechnet im Jahr der Sanierung hat die Corona-Pandemie den Vereinen übel mitgespielt. „Wir haben wahnsinnig gelitten, weil viele Konzerte ausgefallen sind und keine Trauungen nicht stattfinden durften. Dadurch haben wir enorme Einnahmeverluste“, erklärt Michael Psczolla. „Die Sanierung kann aber nicht warten.“

Das Dach war nicht mehr dicht, so dass es reinregnete

Seit eineinhalb Jahren beschäftigen sich die beiden Vereine mit der Restaurierung der Außenhaut. Das Dach ist an einigen Stellen undicht, so dass es in den Kirchenraum reinregnet. Die Fassade ist ebenfalls angegriffen. „Erfreulicherweise nicht so stark, wie wir befürchtet hatten“, sagt Psczolla. Das habe ein Gutachten der Restauratorin Jasmin Restle ergeben. „Der Putz hält gut und muss nur gereinigt werden“, erklärt der Bergkirchenfreund. „Das spart rund 60 000 Schweizer Franken.“ Für den Anstrich werde eine spezielle Kalkfarbe benutzt, die das Gemäuer atmen lässt.

Sanierung wird aus Spenden finanziert

Insgesamt werde die Sanierung zwischen 160 000 und 180 000 Franken kosten. Zwei Drittel bezahlt die Vereinigung und ein Drittel kommt von den Freunden. Deren Konten befüllen sich aus Spenden und Einnahmen aus dem ehrenamtlichen Engagement. „Zum Glück bedenken uns auch immer wieder Bürger aus Büsingen und Schaffhausen in ihrem Vermächtnis“, erzählt Psczolla. Die Identifikation mit dem Denkmal sei sehr groß. „Doch das reicht nicht. Wir benötigen Spenden, um die Erhaltung zu der Kirche zu stemmen.“

Die handgefertigten Biberschwanzziegel, die jetzt auf das Dach der Büsinger Bergkirche gedeckt werden, hat der Schaffhauser Dachdeckermeister August Schneider gesammelt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Alte Biberschwanzziegel aus August Schneiders Sammlung

Auf dem Kirchendach sind mittlerweile die Dachdecker der Schaffhauser Firma August Schneider dabei, die Ziegel zu überprüfen. Viele sind gesprungen, vor allem auf der Nordseite. August Schneider hat 4000 handgemachte Biberschwanzziegel für die Kirche am Lager. Die Firma ist auf die Sanierung historischer Gebäude spezialisiert. Der Chef sammelt alte Ziegel für Fälle wie diese. In ihrer über 1000-jährigen Geschichte wurde das Dach der Bergkirche schon mehrfach ausgebessert. Die letzte große Sanierung fand 1971 statt.

Dachdeckermeister sucht nach Raritäten

„Wenn alte Häuser umgebaut werden, kaufe ich die Ziegel auf. Sie sind rar“, erzählt Dachdeckermeister Schneider. Auch bei der Dachsanierung auf Schloss Hohenklingen konnte er von seinem Bestand zehren. Für die Bergkirche hat er rund 3000 handgefertigte Biberschwänze reserviert. Vor allem für die weniger beschädigte Südseite des Kirchendaches. Aber auch neue, maschinengefertigte Ziegel werden zum Einsatz kommen. Besonders auf dem nördlichen Teil. „Die Schattenseite ist stärker belastet, weil sie weniger schnell abtrocknet, stärker bemoost ist und unter Frost leidet“, erklärt August Schneider.

Wertvolle Fracht liegt neben Tru?mmern auf der Ladefla?che des Transporters. Handgefertigte Biberschwa?nze dienen als Ersatz fu?r verwitterte Ziegel auf der Bergkirche. | Bild: Trautmann, Gudrun

Handwerker trotzen Sturm und Regen

Sturm und Regen können den fünf Handwerkern auf dem Dach wenig anhaben. Auf dem Hügel pfeift der Wind um das Gotteshaus und wirft Ziegelstücke nach unten. Da geht man besser in Deckung. Die Männer sind das Wetter gewöhnt. Sie haben den Turm bereits nach drei Tagen neu gedeckt. Einige von ihnen sind schon seit 30 Jahren bei August Schneider. In etwa drei Wochen wollen sie fertig sein. Danach können die Maler kommen.

Kirche und Denkmalamt beteiligen sich nicht an den Kosten

Wie alles in Büsingen, sind auch die Zuständigkeiten bei St. Michael kompliziert: Weil die Bergkirche im Besitz der evangelischen Kirche ist, ist diese auch Bauherrin. Die Landeskirche fühlt sich für den Erhalt aber nicht zuständig und überlässt die Finanzierung den beiden Vereinen. Diese haben es mit Hilfe vieler Spenden geschafft, die kleine Kirche als Schmuckstück zu erhalten. Die Vereinigung für die Büsinger Bergkirche sammelt Spenden auf dem Schweizer Konto: CH17 0900 0000 8200 0864 3. Das Konto der Freunde der Bergkirche zu Büsingen bei der Sparkasse hat die IBAN: DE87 6925 1445 0005 6020 24, BIC: SOLADES1ENG.