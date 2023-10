In der Nacht auf Sonntag sollen Unbekannte an der Hochrheinhalle in Gailingen randaliert haben. Laut Polizei haben die Täter mehrere Steine gegen ein Tor am Hintereingang, eine weitere Tür und die Fassade der Halle geworfen. Dadurch sei erheblicher Schaden an der Außenverkleidung entstanden.

Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Randalierer nimmt der Polizeiposten Gottmadingen entgegen, Telefon 07731 143713.