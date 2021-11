von Ingeborg Meier

Der zurückliegende Sommer war für viele, die gerne im Rhein baden, nicht so, wie sie ihn sich eigentlich erwünscht hatten. Nicht nur wegen des Wetters. Viel schwerer wog, dass man selbst bei Sonnenschein in Gailingens Rheinuferpark nicht ins Wasser steigen konnte. Die ganze Saison über galt ein Badeverbot.

Der Grund: Bereits im Mai wurde dort im Rhein eine erhöhte Konzentration an E-Coli-Bakterien nachgewiesen. Diese Keime sind Auslöser von Durchfall und Darmentzündungen, in schlimmsten Fällen können sie lebensgefährliche Entzündungen verursachen. In den Folgemonaten unternahm die Gemeindeverwaltung so ziemlich alles, um die Ursache der Verkeimung zu beseitigen – vergeblich.

Schächte und Wasserleitung schadhaft

Als Ursache für den Keimeintrag steht mittlerweile ein Regenwasser-Entlastungskanal fest, der parallel zu einem Schmutzwasserkanal das Oberflächenwasser vom Hegau-Jugendwerk zum Rhein ableiten soll, während der Schmutzwasserkanal weiter zur Kläranlage geführt wird.

Die beiden vor fünfzig Jahren erstellten Kanäle werden in offener Bauweise in einigen Schächten gemeinsam geführt. Dort kommt es wohl zu Verunreinigungen. Weder Spülungen noch aufwendige Teilsanierungen und Rohrbeschichtungen auch im Inneren der Kanäle führten zum Erfolg. Nicht nur die Schächte, auch die Schmutzwasserleitung hat sich mittlerweile als schadhaft erwiesen.

Badebetrieb soll gewährleistet werden

Aus Sicht des beauftragten Ingenieurbüros Reckmann aus Owingen gewährleistet allein die vollständige Erneuerung und damit die Neuverlegung des Schmutzwasserkanals mit eigenen Schächten eine dauerhafte Verhinderung des Eintrags von Schmutzwasser in den Regenwasserkanal.

Um schnell voran zu kommen und nächstes Jahr wieder einen geordneten Badebetrieb gewährleisten zu können, hat Bürgermeister Thomas Auer die notwendigen Arbeiten jüngst im Rahmen einer Eilentscheidung ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat nun einen Haken darunter gesetzt, und die rund 100.000 Euro teure Maßnahme vergeben.