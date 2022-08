Gailingen vor 4 Stunden

Damit das Zuhause auf Zeit nicht trostlos ist: In 90ern entstand Junge Galerie am Hegau-Jugendwerk

1996 wurde die Junge Galerie am Hegau-Jugendwerk in Gailingen gegründet. Jörg Rinninsland startete so sein kunsttherapeutisches Wirken und versteht Kunst als Schnittstelle zwischen Reha und Außenwelt.